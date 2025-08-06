PUBG Mobile меняет правила гранд-финала Кубка мира: аутсайдеры получат второй шанс

Сезон 2025 года в киберспорте PUBG Mobile уже подарил множество напряженных моментов, от локальных противостояний до всемирного внимания к Кубку мира. Но самое интересное только начинается и вторая половина года обещает стать самой конкурентной и непредсказуемой за всю историю игры.

Related video

Центральным элементом этих изменений является переработанный PUBG Mobile Global Championship (PMGC), сообщает PocketGamer. Дебютирует совершенно новый "Gauntlet Stage", предлагающий 16 командам новый путь к Гранд-финалу. Это неожиданная перестановка возможностей для игроков, открывающая дверь для неожиданных претендентов на кубок.

Важно

Доступна предзагрузка беты Battlefield 6: игра удивила игроков размером и наполнением

PUBG Mobile — это соревновательная игра в жанре "королевская битва", в которой игроки сражаются за право стать последним выжившим. Игра начала свой путь с мода для военного симулятора Arma и постепенно добралась до мобильных телефонов, получив небывалую славу.

Недавно PUBG MOBILE Esports опубликовала видео с топ 5 претендентами на Кубок мира

Квалификация для участия в Gauntlet будет нелегкой. Только две или три лучшие команды из рейтинга PUBG Mobile Super League каждого региона получат место в турнире. Такая жесткая отборная система повышает ставки по всем направлениям, делая региональные соревнования обязательными этапами.

Но на этом новости не заканчиваются. У 10 команд, занявших последние места в Gauntlet, еще есть шанс: последний шанс в групповом этапе, где они сразятся с 22 другими претендентами со всего мира. Это 32 команды, борющиеся за искупление и место в финале PMGC — формат, который обещает неожиданные повороты, появление историй аутсайдеров-победителей и серьезную конкуренцию среди игроков.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о премьере первого трейлера Battlefield 6. После многих лет молчания и спекуляций EA наконец-то приоткрыла завесу над следующей частью своей флагманской серии шутеров.