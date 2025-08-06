PUBG Mobile змінює правила гранд-фіналу Кубка світу: аутсайдери отримають другий шанс

Сезон 2025 року в кіберспорті PUBG Mobile вже подарував безліч напружених моментів, від локальних протистоянь до всесвітньої уваги до Кубка світу. Але найцікавіше тільки починається і друга половина року обіцяє стати найконкурентнішою і непередбачуваною за всю історію гри.

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Центральним елементом цих змін є перероблений PUBG Mobile Global Championship (PMGC), повідомляє PocketGamer. Дебютує абсолютно новий "Gauntlet Stage", що пропонує 16 командам новий шлях до Гранд-фіналу. Це несподівана перестановка можливостей для гравців, що відкриває двері для несподіваних претендентів на кубок.

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PUBG Mobile — це змагальна гра в жанрі "королівська битва", у якій гравці борються за право стати останнім, хто вижив. Гра почала свій шлях із мода для військового симулятора Arma і поступово дісталася до мобільних телефонів, здобувши небувалу славу.

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Кваліфікація для участі в Gauntlet буде нелегкою. Тільки дві або три найкращі команди з рейтингу PUBG Mobile Super League кожного регіону отримають місце в турнірі. Така жорстка відбірна система підвищує ставки в усіх напрямках, роблячи регіональні змагання обов'язковими етапами.

Але на цьому новини не закінчуються. У 10 команд, які посіли останні місця в Gauntlet, ще є шанс: останній шанс у груповому етапі, де вони змагатимуться з 22 іншими претендентами з усього світу. Це 32 команди, які борються за спокуту і місце у фіналі PMGC — формат, який обіцяє несподівані повороти, появу історій аутсайдерів-переможців і серйозну конкуренцію серед гравців.

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