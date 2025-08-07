Activision нацелилась на читеров: какие изменения будут в Call Of Duty Black Ops 7

Начиная 7 августа, с выходом 5-го сезона Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, игроки на ПК будут получать уведомления в игре, если их системы не поддерживают две конкретные функции безопасности. Так Activision готовит почву для введения обязательных требований защиты пользователей перед выходом Black Ops 7 в конце этого года.

Related video

Хотя в текущих версиях Call of Duty эти настройки не являются обязательными, ситуация скоро изменится, сообщает DualShockers. Activision подтверждает, что Secure Boot и TPM 2.0 будут необходимы для запуска Black Ops 7, представляя их как часть более широких мер по обеспечению справедливости в матчах.

Важно

Call of Duty забанила 136 тысяч аккаунтов игроков: разработчики начали крупную "охоту на ведьм"

Secure Boot (безопасная загрузка) — это функция безопасности, встроенная в современные ПК, которая гарантирует, что при запуске загружается только доверенное программное обеспечение. Блокируя неавторизованный или поддельный код еще до загрузки операционной системы, она помогает предотвратить руткиты и низкоуровневые эксплойты, затрудняя работу программ для обмана пользователей.

Вместе с системой Ricochet Anti-Cheat, TPM 2.0 и Secure Boot предназначены для проверки целостности системы с момента запуска ПК, что затрудняет читерам и мошенникам возможность незаметно проникнуть в систему.

Это важный шаг для серии, особенно с учетом того, что в Warzone по-прежнему процветает читерство. Activision явно хочет ужесточить меры борьбы с ними и она не единственная. Battlefield 6 также будет требовать Secure Boot, даже во время предстоящей открытой бета-тестирования.

Современные шутеры для ПК поднимают планку безопасности на системном уровне все выше, отвечая на все более изощренные методы манипуляции с кодом игры для нечестных преимуществ.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о премьере первого трейлера Battlefield 6. После многих лет молчания и спекуляций EA наконец-то приоткрыла завесу над следующей частью своей флагманской серии шутеров.