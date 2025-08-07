Activision націлилася на читерів: які зміни будуть у Call Of Duty Black Ops 7

Починаючи 7 серпня, з виходом 5-го сезону Call of Duty: Black Ops 6 і Warzone, гравці на ПК отримуватимуть сповіщення в грі, якщо їхні системи не підтримують дві конкретні функції безпеки. Так Activision готує ґрунт для введення обов'язкових вимог захисту користувачів перед виходом Black Ops 7 наприкінці цього року.

Хоча в поточних версіях Call of Duty ці налаштування не є обов'язковими, ситуація скоро зміниться, повідомляє DualShockers. Activision підтверджує, що Secure Boot і TPM 2.0 будуть необхідні для запуску Black Ops 7, представляючи їх як частину більш широких заходів щодо забезпечення справедливості в матчах.

Secure Boot (безпечне завантаження) — це функція безпеки, вбудована в сучасні ПК, яка гарантує, що під час запуску завантажується тільки довірене програмне забезпечення. Блокуючи неавторизований або підроблений код ще до завантаження операційної системи, вона допомагає запобігти руткітам і низькорівневим експлойти, ускладнюючи роботу програм для обману користувачів.

Разом із системою Ricochet Anti-Cheat, TPM 2.0 і Secure Boot призначені для перевірки цілісності системи з моменту запуску ПК, що ускладнює читерам і шахраям можливість непомітно проникнути в систему.

Це важливий крок для серії, особливо з урахуванням того, що в Warzone, як і раніше, процвітає читерство. Activision явно хоче посилити заходи боротьби з ними і вона не єдина. Battlefield 6 також вимагатиме Secure Boot, навіть під час майбутнього відкритого бета-тестування.

Сучасні шутери для ПК піднімають планку безпеки на системному рівні дедалі вище, відповідаючи на дедалі витонченіші методи маніпуляції з кодом гри для нечесних переваг.

