PS3 Store исчез: фанаты боятся закрытия магазина Sony навсегда

Магазин PlayStation перестал работать, и фанаты боятся, что это навсегда. Хотя Sony отменила планы по его закрытию в 2021 году после широкого протеста, магазин уже более суток недоступен без каких-либо официальных объяснений.

Игроки, пытающиеся зайти на сайт, сталкиваются с сообщением о техническом обслуживании, сообщает GamesRadar+. Без предупреждения и сроков возобновления работы, появились слухи, что это может быть тихий конец цифрового наследия PS3, включающего в себя уникальные игры, которые больше нельзя нигде купить.

Сообщения подтверждают, что проблема затрагивает регионы США, Европы и Японии. Магазин PS Vita, однако, остается доступным, и пользователи по-прежнему могут повторно загружать ранее приобретенный контент. Но без работающего магазина покупка новых игр, включая эксклюзивы PlayStation, такие как Metal Gear Solid 4 и Tokyo Jungle, в настоящее время совсем невозможна. Для игр, которые так и не перешли на современные платформы, это сокрушительный удар по их сохранению.

Видео, демонстрирующее, что происходит, когда пользователи пытаются зайти в магазин PS3

Растет беспокойство, что Sony могла тихо закрыть магазин, чтобы избежать очередного PR-скандала. Для многих классических игр эпохи PS3 нет альтернативной платформы. Обратная совместимость на PS4 и PS5 ограничена из-за эксцентричного аппаратного обеспечения PS3, которое делало порт игр с консоли и на нее невероятно сложным, а стриминг PS3 через PlayStation Plus не поддерживает полный каталог и не позволяет совершать покупки. Цифровое хранилище может закрыться навсегда, в любую минуту, и только Sony известно, что происходит за кулисами.

На форумах и в социальных сетях игроки уже поделились опасениям насчет произошедшего и будущего магазина. "Было бы печально, если бы все так внезапно закончилось", — написал один из них. Другие указывают на суровую реальность: если Sony действительно тихо закроет магазин, мало кто это заметит, и еще меньше людей будут жаловаться. Возможно, компания рассчитывает именно на это.

Еще есть шанс, что это всего лишь длительная техническая заминка, а не похороны магазина. Поскольку сохранение игр по-прежнему остается актуальной темой, особенно в случае с играми, привязанными к устаревшему оборудованию, судьба магазина PS3, это больше, чем техническая неполадка, и служит напоминанием о том, насколько хрупким на самом деле является цифровой доступ к классике индустрии.

