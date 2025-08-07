PS3 Store зник: фанати бояться закриття магазину Sony назавжди

Магазин PlayStation перестав працювати, і фанати бояться, що це назавжди. Хоча Sony скасувала плани щодо його закриття у 2021 році після широкого протесту, магазин уже понад добу недоступний без будь-яких офіційних пояснень.

Гравці, які намагаються зайти на сайт, стикаються з повідомленням про технічне обслуговування, повідомляє GamesRadar+. Без попередження і термінів відновлення роботи, з'явилися чутки, що це може бути тихий кінець цифрової спадщини PS3, що містить унікальні ігри, які більше не можна ніде купити.

Важливо

Повідомлення підтверджують, що проблема зачіпає регіони США, Європи та Японії. Магазин PS Vita, однак, залишається доступним, і користувачі, як і раніше, можуть повторно завантажувати раніше придбаний контент. Але без працюючого магазину купівля нових ігор, включно з ексклюзивами PlayStation, як-от Metal Gear Solid 4 і Tokyo Jungle, наразі зовсім неможлива. Для ігор, які так і не перейшли на сучасні платформи, це нищівний удар по їхньому збереженню.

Відео, яке демонструє, що відбувається, коли користувачі намагаються зайти в магазин PS3

Зростає занепокоєння, що Sony могла тихо закрити магазин, щоб уникнути чергового PR-скандалу. Для багатьох класичних ігор епохи PS3 немає альтернативної платформи. Зворотна сумісність на PS4 і PS5 обмежена через ексцентричне апаратне забезпечення PS3, яке робило порт ігор з консолі та на неї неймовірно складним, а стрімінг PS3 через PlayStation Plus не підтримує повний каталог і не дає змоги здійснювати покупки. Цифрове сховище може закритися назавжди, в будь-яку хвилину, і тільки Sony відомо, що відбувається за лаштунками.

На форумах і в соціальних мережах гравці вже поділилися побоюваннями щодо того, що сталося, і майбутнього магазину. "Було б сумно, якби все так раптово закінчилося", — написав один із них. Інші вказують на сувору реальність: якщо Sony дійсно тихо закриє магазин, мало хто це помітить, і ще менше людей скаржитимуться. Можливо, компанія розраховує саме на це.

Ще є шанс, що це всього лише тривала технічна затримка, а не похорон магазину. Оскільки збереження ігор, як і раніше, залишається актуальною темою, особливо у випадку з іграми, прив'язаними до застарілого обладнання, доля магазину PS3, це більше, ніж технічна неполадка, і служить нагадуванням про те, наскільки крихким насправді є цифровий доступ до класики індустрії.

