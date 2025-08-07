Легенда теханализа Digital Foundry стала независимой: компания выкупила свободу у IGN

После почти 15 лет работы под такими известными гигантами игровой журналистики, как Eurogamer и IGN, Digital Foundry, авторитетный ресурс по игровому оборудованию и анализу производительности, официально становится независимым. Группа, стоящая за тщательными тестами частоты кадров и сравнениями консолей, теперь имеет полную автономию.

Основатель ресурса Ричард Лидбеттер приобрел сайт и его архивы, сформировав полностью независимую команду из пяти человек, сообщает The Verge. Этот шаг ставит Digital Foundry в один ряд с растущей волной важных медиа-проектов по обзору оптимизации выходящих игр и комплектующих к игровым платформам.

Важно

В своем последнем подкасте DF заявили: "Мы привержены только вам, нашей аудитории". Процесс выкупа не был враждебным поглощением, заявляют в компании, ведь Лидбеттер уже владел половиной ресурса и ждал подходящего момента, чтобы вернуть себе остальную часть.

Подкаст, в котором Digital Foundy рассказали о своих планах на независимое будущее

Переломный момент наступил, когда IGN, в рамках более широкой реорганизации своей материнской компании Ziff Davis, предложила продать свою 50-процентную долю — половину Лидбеттеру, половину инвестору Руперту Ломану, соучредителю Eurogamer. По словам главы Digital Foundry, это обошлось ему куда дороже, чем он заплатил за свой собственный дом.

Однако Digital Foundry не начинает свой путь с нуля после обретения свободы. Это хорошо отлаженный механизм обзора продуктов, который уже приносит прибыль благодаря почти 1,5 миллионам подписчиков на YouTube канале и лояльной базе на Patreon проекта, которая сама себе, по оценкам, приносит около 200 000 долларов в год. По словам Лидбеттера, переход к независимости означает меньше препятствий для инноваций — больше не нужно вести переговоры с удаленными руководителями, которые могут не разделять те же приоритеты или просить убирать некоторые мнения по поводу игр и комплектующих.

Возможно, в ближайшем будущем у проекта появится подходящее место для своей текстовой части, но сейчас digitalfoundry.net просто перенаправляет на их видео-контент. Команда изучает способы создания более надежного сайта, возможно, возродив и перепрофилировав свой огромный архив статей. В планах также ретро-подкаст об играх, более глубокие интервью с разработчиками и, возможно, новый редактор для расширения освещения PC-игр.

Тем не менее, фанатам не стоит ожидать кардинальных изменений в работе и риторике ресурса. Digital Foundry по-прежнему привержена своему фирменному сочетанию освещения PC-игр, ретро-игр и обзоров производительности. Никакого агрессивного SEO, никаких платных доступов, заявили сотрудники проекта. Контент остается бесплатным, канал YouTube продолжает работать, а позиция DF остается простой: если их работа для зрителей что-то значит, они приглашают добровольно поддержать команду напрямую.

