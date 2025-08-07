Легенда теханалізу Digital Foundry стала незалежною: компанія викупила свободу в IGN

Після майже 15 років роботи під такими відомими гігантами ігрової журналістики, як Eurogamer та IGN, Digital Foundry, авторитетний ресурс з ігрового обладнання та аналізу продуктивності, офіційно стає незалежним. Група, що стоїть за ретельними тестами частоти кадрів і порівняннями консолей, тепер має повну автономію.

Засновник ресурсу Річард Лідбеттер придбав сайт і його архіви, сформувавши повністю незалежну команду з п'яти осіб, повідомляє The Verge. Цей крок ставить Digital Foundry в один ряд зі зростаючою хвилею важливих медіа-проєктів з огляду оптимізації ігор, які виходять на екрани, та комплектуючих до ігрових платформ.

У своєму останньому подкасті DF заявили: "Ми віддані тільки вам, нашій аудиторії". Процес викупу не був ворожим поглинанням, заявляють у компанії, адже Лідбеттер уже володів половиною ресурсу і чекав слушного моменту, щоб повернути собі іншу частину.

Подкаст, у якому Digital Foundy розповіли про свої плани на незалежне майбутнє

Переломний момент настав, коли IGN, у рамках ширшої реорганізації своєї материнської компанії Ziff Davis, запропонувала продати свою 50-відсоткову частку — половину Лідбеттеру, половину — інвестору Руперту Ломану, співзасновнику Eurogamer. За словами глави Digital Foundry, це обійшлося йому значно дорожче, ніж він заплатив за свій власний будинок.

Однак Digital Foundry не починає свій шлях з нуля після здобуття свободи. Це добре налагоджений механізм огляду продуктів, який уже приносить прибуток завдяки майже 1,5 мільйонам передплатників на YouTube каналі та лояльній базі на Patreon проєкту, яка сама собі, за оцінками, приносить близько 200 000 доларів на рік. За словами Лідбеттера, перехід до незалежності означає менше перешкод для інновацій — більше не потрібно вести переговори з віддаленими керівниками, які можуть не поділяти ті самі пріоритети або просити прибирати деякі думки з приводу ігор і комплектуючих.

Можливо, у найближчому майбутньому у проєкту з'явиться відповідне місце для своєї текстової частини, але зараз digitalfoundry.net просто перенаправляє на їхній відео-контент. Команда вивчає способи створення більш надійного сайту, можливо, відродивши і перепрофілювавши свій величезний архів статей. У планах також ретро-подкаст про ігри, глибші інтерв'ю з розробниками і, можливо, новий редактор для розширення висвітлення PC-ігор.

Проте, фанатам не варто очікувати кардинальних змін у роботі та риториці ресурсу. Digital Foundry, як і раніше, віддана своєму фірмовому поєднанню висвітлення PC-ігор, ретро-ігор і оглядів продуктивності. Ніякого агресивного SEO, ніяких платних доступів, заявили співробітники проекту. Контент залишається безкоштовним, канал YouTube продовжує працювати, а позиція DF залишається простою: якщо їхня робота для глядачів щось означає, вони запрошують добровільно підтримати команду безпосередньо.

