Критики разнесли Mafia The Old Country: скучный сюжет и механики — лишь часть претензий

Mafia: The Old Country стремилась вдохнуть новую жизнь в легендарную франшизу, но с самого релиза, похоже, потерпела неудачу. После неудачного приема Mafia 3 разработчик Hangar 13 отказался от нумерации игр и решил начать с чистого листа, но последние обзоры критиков не спешат возводить игру в ранг шедевров.

Действие этой главы, которая по-своему является перезапуском серии, происходит в вымышленной части Сицилии, и в ней разработчики предприняли попытку изменить тон и структуру игры, сообщает Game Rant. Дело не в том, что The Old Country заполнена багами или оскорбительна для игроков — она просто пуста, в ней нет той энергии, харизмы и очарования, которые когда-то определяли франшизу, заявили критики.

По словам поигравших, геймплей новой части выглядит как пережиток прошлого. Стрельба из укрытия, шаблонные стелс-секции и повторяющиеся дуэли на ножах составляют основную часть действия, но ничто из этого не развивается по ходу игры и никак не удивляет.

Транспортные средства и перки технически присутствуют, но они настолько недоработанные и фоновые, что их почти не заметно. Даже полуоткрытый мир с лошадьми и разрушающимися итальянскими виллами в итоге выглядит скорее как декорация, чем как реальное игровое пространство. Режим "Исследование" намекает на свободу действий на новых локациях, но мир слишком безжизненный, в нем нет значимых встреч, случайных событий или секретов, которые можно было бы раскрыть в ходе его неспешного исследования вне сюжета.

Миссии следуют избитому шаблону: красться, стрелять и наблюдать за развитием сюжета — без каких-либо приглашений к игроку сделать что-то большее, чем просто пройти через коридор от точки А до точки Б. Дуэли на ножах могли бы добавить изюминку, но вместо этого они выглядят как события на реакцию прямиком из 2010-х в новой обертке, пишут критики. Похоже, что Hangar 13 хотела сохранить реалистичность геймплея, но итоговая механика настолько упрощена, что игра в итоге кажется скелетом, а не сфокусированным и цельным произведением. The Old Country не делает ничего плохого, как такового, но она также не делает ничего особенно хорошего и выдающегося, резюмируют критики.

С точки зрения повествования, игра отвечает всем требованиям фильмов и шаблонов о мафии: статный главный герой, классический «крестный отец» в роли босса, запретная любовь и множество завуалированных угроз, брошенных за чашкой эспрессо. Все это компетентно реализовано, особенно благодаря сильной игре актеров озвучки, но эмоциональной отдачи от этого мало. Ключевые темы излагаются в прямых диалогах, а не показываются через развитие персонажей или события.

Как и игровой процесс, сюжет не ужасен, но редко выходит за рамки предсказуемого. Mafia: The Old Country — не катастрофа, а просто призрак величия, на которое когда-то намекала эта франшиза, считают поигравшие. На момент своего выхода, 8 августа 2025 года, игра получила 72 баллов из 100 на OpenCritic, что не дает ей хватать звезды с небес, но усаживает ее на скамью крепких середнячков на один раз.

