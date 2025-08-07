Критики рознесли Mafia The Old Country: нудний сюжет і механіки — лише частина претензій

Mafia: The Old Country прагнула вдихнути нове життя в легендарну франшизу, але з самого релізу, схоже, зазнала невдачі. Після невдалого прийому Mafia 3 розробник Hangar 13 відмовився від нумерації ігор і вирішив почати з чистого аркуша, але останні огляди критиків не поспішають зводити гру в ранг шедеврів.

Related video

Дія цієї глави, яка по-своєму є перезапуском серії, відбувається у вигаданій частині Сицилії, і в ній розробники зробили спробу змінити тон і структуру гри, повідомляє Game Rant. Річ не в тім, що The Old Country заповнена багами або образлива для гравців — вона просто порожня, у ній немає тієї енергії, харизми та чарівності, які колись визначали франшизу, заявили критики.

Важливо

Metal Gear Solid V отримав кооператив: моддери відкрили новий спосіб гри удвох

За словами гравців, геймплей нової частини виглядає як пережиток минулого. Стрілянина з укриття, шаблонні стелс-секції та повторювані дуелі на ножах становлять основну частину дії, але ніщо з цього не розвивається впродовж гри і ніяк не дивує.

Транспортні засоби та перки технічно присутні, але вони настільки недопрацьовані та фонові, що їх майже не помітно. Навіть напіввідкритий світ із кіньми та італійськими віллами, що руйнуються, у підсумку виглядає скоріше як декорація, ніж як реальний ігровий простір. Режим "Дослідження" натякає на свободу дій на нових локаціях, але світ занадто млявий, у ньому немає значущих зустрічей, випадкових подій або секретів, які можна було б розкрити під час його неспішного дослідження поза сюжетом.

Більшість оглядів великих видань і критиків доволі прохолодно зустріли гру, але траплялися й хвалебні відгуки Фото: OpenCritic

Місії слідують за побитим шаблоном: крастися, стріляти і спостерігати за розвитком сюжету — без будь-яких запрошень до гравця зробити щось більше, ніж просто пройти через коридор від точки А до точки Б. Дуелі на ножах могли б додати родзинку, але замість цього вони виглядають як події на реакцію прямо з 2010-х у новій обгортці, пишуть критики. Схоже, що Hangar 13 хотіла зберегти реалістичність геймплея, але підсумкова механіка настільки спрощена, що гра в підсумку здається скелетом, а не сфокусованим і цілісним твором. The Old Country не робить нічого поганого, як такого, але вона також не робить нічого особливо хорошого і видатного, резюмують критики.

З погляду оповіді, гра відповідає всім вимогам фільмів і шаблонів про мафію: ставний головний герой, класичний "хрещений батько" в ролі боса, заборонене кохання і безліч завуальованих погроз, кинутих за чашкою еспресо. Усе це компетентно реалізовано, особливо завдяки сильній грі акторів озвучки, але емоційної віддачі від цього мало. Ключові теми викладаються в прямих діалогах, а не показуються через розвиток персонажів або події.

Як і ігровий процес, сюжет не жахливий, але рідко виходить за рамки передбачуваного. Mafia: The Old Country — не катастрофа, а просто привид величі, на яку колись натякала ця франшиза, вважають ті, хто пограв. На момент свого виходу, 8 серпня 2025 року, гра отримала 72 бали зі 100 на OpenCritic, що не дає їй хапати зірки з небес, але саджає її на лаву міцних середнячків на один раз.

Раніше Фокус писав про те, що Silksong знову не вийде в світ. Незважаючи на високі надії на її появу на майбутньому івенті Nintendo Indie World, нові повідомлення інсайдерів вказують на те, що фанатів чекає лише більше мовчання від розробників.

Також Фокус писав про те, що команда Asano з Square Enix замінить стратегію екшеном у The Adventures of Elliot: The Millennium TalesThe Adventures of Elliot. Їхній останній проект замінить звичні покрокові битви на динамічний геймплей — більше схожий на Zelda, ніж на Final Fantasy, і це зроблено навмисно.