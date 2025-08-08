GTA 6 за 100 долларов: подтвердились ли слухи о цене новой части Grand Theft Auto VI

Отчет Take-Two Interactive для инвесторов поставил точку в вопросе о цене GTA 6 в 100 долларов, слухи о которой ходили несколько месяцев. Генеральный директор Штраус Зельник заявил, что Take-Two хочет превзойти ожидания игроков, намекнув, что издатель пока не спешит устанавливать рекордную цену.

Зельник пояснил, что большинство известных игр выходят по более высоким ценам, часто в сопровождении специальных изданий, а затем их стоимость снижается, чтобы охватить более широкую аудиторию, сообщает GameSpot. Он отметил, что эта стратегия в ближайшее время не изменится, хотя это и не определило окончательную цену GTA 6.

Как же появился слух о цене в 100 долларов за GTA 6? Все это началось задолго до официального заявления Take-Two Interactive. Аналитик рынка Майкл Пахтер из Wedbush Securities подлил масла в огонь, публично предположив, что GTA 6 действительно может стоить 100 долларов при запуске, сославшись на впечатляющий бюджет разработки, превышающий 1,5 миллиарда долларов. После этого социальные сети и сайты подхватили эту идею, предположив, что такая цена может даже стать новой нормой для AAA-релизов.

Одно, что не подлежит обсуждению — это дата выхода игры. Rockstar Games назначила релиз GTA 6 на 26 мая 2026 года. Игра будет посвящена приключениям Джейсона Дюваля и Люсии Каминос в залитом солнцем штате Леонида, вдохновленном Флоридой и возвращающий фанатов в родной, но осовремененный, Вайс-Сити. Новая глава с открытым миром обещает обширные территорию и историю для преступлений, хаоса и исследований, а именно на таких сеттингах и механиках Rockstar построила свою империю.

