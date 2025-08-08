GTA 6 за 100 доларів: чи підтвердилися чутки про ціну нової частини Grand Theft Auto VI

Звіт Take-Two Interactive для інвесторів поставив крапку в питанні про ціну GTA 6 у 100 доларів, чутки про яку ходили кілька місяців. Генеральний директор Штраус Зельник заявив, що Take-Two хоче перевершити очікування гравців, натякнувши, що видавець поки не поспішає встановлювати рекордну ціну.

Related video

Зельник пояснив, що більшість відомих ігор виходять за вищими цінами, часто в супроводі спеціальних видань, а потім їхня вартість знижується, щоб охопити ширшу аудиторію, повідомляє GameSpot. Він зазначив, що ця стратегія найближчим часом не зміниться, хоча це і не визначило остаточну ціну GTA 6.

Важливо

Лезлоу Джонс у GTA 6: зірка зізнався, чи планує повертатися в ігровий світ

Як же з'явилася чутка про ціну в 100 доларів за GTA 6? Усе це почалося задовго до офіційної заяви Take-Two Interactive. Аналітик ринку Майкл Пахтер із Wedbush Securities підлив олії у вогонь, публічно припустивши, що GTA 6 справді може коштувати 100 доларів під час запуску, пославшись на вражаючий бюджет розроблення, що перевищує 1,5 мільярда доларів. Після цього соціальні мережі та сайти підхопили цю ідею, припустивши, що така ціна може навіть стати новою нормою для AAA-релізів.

Одне, що не підлягає обговоренню — це дата виходу гри. Rockstar Games призначила реліз GTA 6 на 26 травня 2026 року. Гра буде присвячена пригодам Джейсона Дюваля і Люсії Камінос у залитому сонцем штаті Леоніда, натхненному Флоридою, що повертає фанатів у рідний, але осучаснений, Вайс-Сіті. Нова глава з відкритим світом обіцяє великі територію та історію для злочинів, хаосу і досліджень, а саме на таких сетингах і механіках Rockstar побудувала свою імперію.

Раніше Фокус писав про те, що GTA, Saints Row і Duke Nukem можуть видалити з магазинів. Платіжні системи знову вдарили по онлайн-майданчиках.

Також Фокус писав про те, що критики рознесли Mafia: The Old Country. Hangar 13 прагнули вдихнути нове життя в легендарну франшизу, але нудний сюжет і механіки — лише частина претензій.