Спидранер сокрушил рекорд Super Mario Bros на 5 секунд — самый большой отрыв за 10 лет (видео)
Один из спидранеров побил мировой рекорд Super Mario Bros на NES с самым большим отрывом в 5 секунд за последнее десятилетие. Спустя почти сорок лет после выхода, сценa скоростного прохождения классического платформера Nintendo по-прежнему жива и продолжает удивлять зрителей.
Хотя может показаться, что все оптимальные прыжки и идеальные вводные данные были обнаружены уже давно, игрок Niftski только что доказал обратное, сократив существующий мировой рекорд Warpless на пять секунд. В сообществе, где рекорды обычно падают на десятые доли секунды, это огромный показатель и серьезная планка для будущих попыток преодолеть его.Важно
Уже являясь рекордсменом в категории Any%, Niftski переключил свое внимание на категорию Warpless, в которой нельзя использовать трубы для перемещения вперед. Результатом стало время в 18 минут 49,972 секунды, первый зафиксированный пробег Warpless менее 18:50. Для сравнения, в 2019 году рекорд составлял 19:02 и с тех пор ежегодно снижался всего на секунду. Его предыдущий лучший результат, установленный в 2023 году, составлял 18:54, что означает, что этот последний пробег является самым большим снижением с 2013 года.
Этот момент поразил сообщество, в том числе историка спидраннинга SummoningSalt, который выразил свое удивление такому забегу в социальных сетях. Даже сам Niftski был потрясен, воскликнув в середине прохождения, что «это кажется фантастикой», и назвав его своим самым тяжело заработанным рекордом.
Для игры, приближающейся к своему пятидесятилетию, тот факт, что такие прорывы все еще возможны, говорит как о непреходящей славе Super Mario Bros, так и о неустанной преданности игроков, стремящихся к совершенству в своей любимой игре.
