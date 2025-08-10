Спидранер сокрушил рекорд Super Mario Bros на 5 секунд — самый большой отрыв за 10 лет (видео)

Один из спидранеров побил мировой рекорд Super Mario Bros на NES с самым большим отрывом в 5 секунд за последнее десятилетие. Спустя почти сорок лет после выхода, сценa скоростного прохождения классического платформера Nintendo по-прежнему жива и продолжает удивлять зрителей.

Хотя может показаться, что все оптимальные прыжки и идеальные вводные данные были обнаружены уже давно, игрок Niftski только что доказал обратное, сократив существующий мировой рекорд Warpless на пять секунд. В сообществе, где рекорды обычно падают на десятые доли секунды, это огромный показатель и серьезная планка для будущих попыток преодолеть его.

Важно

Уже являясь рекордсменом в категории Any%, Niftski переключил свое внимание на категорию Warpless, в которой нельзя использовать трубы для перемещения вперед. Результатом стало время в 18 минут 49,972 секунды, первый зафиксированный пробег Warpless менее 18:50. Для сравнения, в 2019 году рекорд составлял 19:02 и с тех пор ежегодно снижался всего на секунду. Его предыдущий лучший результат, установленный в 2023 году, составлял 18:54, что означает, что этот последний пробег является самым большим снижением с 2013 года.

Само легендарное прохождение Niftski, надолго изменившее баланс в таблице лидеров спидрана по Super Mario Bros

Этот момент поразил сообщество, в том числе историка спидраннинга SummoningSalt, который выразил свое удивление такому забегу в социальных сетях. Даже сам Niftski был потрясен, воскликнув в середине прохождения, что «это кажется фантастикой», и назвав его своим самым тяжело заработанным рекордом.

"Как вообще можно сделать такое с таблицей лидеров", гласит пост пользователя SummoningSalt на платформе Х (бывший Twitter)

Для игры, приближающейся к своему пятидесятилетию, тот факт, что такие прорывы все еще возможны, говорит как о непреходящей славе Super Mario Bros, так и о неустанной преданности игроков, стремящихся к совершенству в своей любимой игре.

