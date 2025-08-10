Спідранер розгромив рекорд Super Mario Bros на 5 секунд — найбільший відрив за 10 років (відео)

Один зі спідранерів побив світовий рекорд Super Mario Bros на NES з найбільшим відривом у 5 секунд за останнє десятиліття. Майже через сорок років після виходу, сцена швидкісного проходження класичного платформера Nintendo, як і раніше, жива і продовжує дивувати глядачів.

Хоча може здатися, що всі оптимальні стрибки та ідеальні ввідні дані були виявлені вже давно, гравець Niftski щойно довів протилежне, скоротивши наявний світовий рекорд Warpless на п'ять секунд. У спільноті, де рекорди зазвичай падають на десяті частки секунди, це величезний показник і серйозна планка для майбутніх спроб подолати його.

Уже будучи рекордсменом у категорії Any%, Niftski переключив свою увагу на категорію Warpless, в якій не можна використовувати труби для переміщення вперед. Результатом став час у 18 хвилин 49,972 секунди, перший зафіксований пробіг Warpless менше 18:50. Для порівняння, у 2019 році рекорд становив 19:02 і відтоді щороку знижувався лише на секунду. Його попередній найкращий результат, встановлений у 2023 році, становив 18:54, що означає, що цей останній пробіг є найбільшим зниженням з 2013 року.

Саме легендарне проходження Niftski, яке надовго змінило баланс у таблиці лідерів спідрана за Super Mario Bros.

Цей момент вразив спільноту, зокрема історика спідраннінгу SummoningSalt, який висловив своє здивування такому забігу в соціальних мережах. Навіть сам Niftski був вражений, вигукнувши в середині проходження, що "це здається фантастикою", і назвавши його своїм найважче заробленим рекордом.

"Як взагалі можна зробити таке з таблицею лідерів", свідчить пост користувача SummoningSalt на платформі Х (колишній Twitter)

Для гри, що наближається до свого п'ятдесятиріччя, той факт, що такі прориви все ще можливі, свідчить як про неминущу славу Super Mario Bros, так і про невтомну відданість гравців, які прагнуть до досконалості у своїй улюбленій грі.

