Игроки смогут создавать миры и игры в Genshin Impact: инсайдер раскрыл детали обновления

HoYoverse готовится к одному из самых крупных и необычных обновлений Genshin Impact. Утечки от известного инсайдера Dimbreath намекнули на полноценный режим пользовательского контента (UGC), получивший название Miliastra Wonderland.

В отличие от всего, что предлагала игра ранее, новый режим разработан, чтобы позволить игрокам создавать совершенно новые режимы и приключения, выходящие далеко за область обычной структуры RPG Genshin, сообщает Fragster. Согласно утечкам, игроки получат не просто редактор карт, а мультижанровый конструктор игр.

Структурированный редактор позволит пользователям комбинировать двенадцать основных фильтров игрового режима с гибкими настройками перспективы камеры, сложности, продолжительности сессии и количества игроков. Сообщается, что фильтры включают в себя:

экшен-приключение;

королевская битва;

шутер от первого лица;

шутер от третьего лица;

симулятор менеджмента;

соревновательный мультиплеер;

роуглайк;

асимметричная боевая арена;

сражение на кулаках;

кооперативное сражение;

вечеринка;

коллаборация.

Такой объем возможностей выводит технологии Genshin на новый уровень. Королевская битва и шутеры потребуют усовершенствованных сетевых, регистрационных и зрительских систем. Рогалик и симулятор требуют процедурной генерации и постоянного сохранения данных. Инструменты для совместной работы могут даже поддерживать многопользовательское редактирование с разрешениями и контролем версий. Это масштаб, судя по всему, будет гораздо ближе к режиму Fortnite Creative или созданию игр в Roblox, чем к тому, что есть сейчас в Genshin.

Цепочка некоторой информации от инсайдера по поводу готовящихся обновлений Genshin Impact

Поиск контента будет включать в себя теги для удобства, такие как "не пропустите", "рекомендуемое" и "в основном положительные отзывы", а многопользовательские хабы будут служить социальными пространствами перед переходом в различные режимы UGC. Большинство игровых ресурсов могут быть разблокированы для создателей, что позволит воплощать в жизнь самые смелые идеи, которые в то же время соответствуют художественному стилю Genshin.

Если утечки окажутся правдивыми, Miliastra Wonderland может превратить Genshin из сюжетной RPG в широкую платформу для миров и игр, созданных пользователями, но ее успех будет зависеть от производительности, модерации контента и того, насколько HoYoverse готова предоставить свободу игрокам.

