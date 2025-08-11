Гравці зможуть створювати світи та ігри в Genshin Impact: інсайдер розкрив деталі оновлення

HoYoverse готується до одного з найбільших і незвичайних оновлень Genshin Impact. Витоки від відомого інсайдера Dimbreath натякнули на повноцінний режим користувацького контенту (UGC), що отримав назву Miliastra Wonderland.

На відміну від усього, що пропонувала гра раніше, новий режим розроблений, щоб дати змогу гравцям створювати абсолютно нові режими і пригоди, які виходять далеко за межі звичайної структури RPG Genshin, повідомляє Fragster. Згідно з витоками, гравці отримають не просто редактор карт, а мультижанровий конструктор ігор.

Структурований редактор дасть змогу користувачам комбінувати дванадцять основних фільтрів ігрового режиму з гнучкими налаштуваннями перспективи камери, складності, тривалості сесії та кількості гравців. Повідомляється, що фільтри містять у собі:

екшен-пригода;

королівська битва;

шутер від першої особи;

шутер від третьої особи;

симулятор менеджменту;

змагальний мультиплеєр;

роуглайк;

асиметрична бойова арена;

бій на кулаках;

кооперативний бій;

вечірка;

колаборація.

Такий обсяг можливостей виводить технології Genshin на новий рівень. Королівська битва і шутери потребуватимуть вдосконалених мережевих, реєстраційних і глядацьких систем. Рогалик і симулятор вимагають процедурної генерації та постійного збереження даних. Інструменти для спільної роботи можуть навіть підтримувати багатокористувацьке редагування з дозволами і контролем версій. Цей масштаб, судячи з усього, буде набагато ближчим до режиму Fortnite Creative або створення ігор у Roblox, ніж до того, що є зараз у Genshin.

Ланцюжок деякої інформації від інсайдера з приводу підготовлюваних оновлень Genshin Impact

Пошук контенту міститиме теги для зручності, як-от "не пропустіть", "рекомендоване" і "здебільшого позитивні відгуки", а багатокористувацькі хаби слугуватимуть соціальними просторами перед переходом у різні режими UGC. Більшість ігрових ресурсів можуть бути розблоковані для творців, що дасть змогу втілювати в життя найсміливіші ідеї, які водночас відповідають художньому стилю Genshin.

Якщо витоки виявляться правдивими, Miliastra Wonderland може перетворити Genshin із сюжетної RPG на широку платформу для світів та ігор, створених користувачами, але її успіх залежатиме від продуктивності, модерації контенту і того, наскільки HoYoverse готова надати свободу гравцям.

