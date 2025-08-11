Магазин PS3 Store снова заработал: худшие опасения игроков не подтвердились

После нескольких напряженных дней владельцы PlayStation 3 могут спать спокойно, PS Store снова работает в обычном режиме. Сбой, из-за которого магазин был недоступен более суток, вызвал опасения, что Sony могла тихо закрыть устаревающую службу продажи игр, которые негде больше купить.

Учитывая уникальную библиотеку PS3, включающую такие игры, как Metal Gear Solid 4 и Tokyo Jungle, которые остаются доступными только на этой консоли, простой быстро стал горячей темой среди сторонников сохранения игр, сообщает Push Square. Сообщения во время сбоя показали, что проблема была широко распространенной и затронула магазины PS3 в США, Европе и Японии.

Нестабильная неделя для древнего PS Store для PS3, похоже, подошла к концу: полный доступ к сервису возобновлен, и больше нет сообщений об ошибках. По крайней мере в Европе магазин функционирует нормально, и аналогичные сообщения поступают из других регионов. Это стало огромным облегчением для фанатов, опасавшихся худшего. В данном случае сбой, по-видимому, был результатом ошибки, которая была в итоге исправлена.

Игроки, пытавшиеся просматривать или покупать игры, сталкивались с сообщением "в настоящее время проводится техническое обслуживание", в то время как магазин Vita остался незатронутым. Хотя ранее купленные игры по-прежнему были доступны для загрузки, невозможность покупать новые особенно сильно ударила по фанатам, которые все еще коллекционируют игры для PS3.

Это событие вновь вызвало старые опасения среди фанатов. Еще в 2021 году Sony пыталась полностью закрыть магазины PS3 и Vita, но после негативной реакции сообщества была вынуждена изменить свое решение. Эта история сделала внезапный сбой подозрительным, и некоторые опасались, что Sony могла выбрать более тихое закрытие, не вызывающее споров и возмущений. Отсутствие обратной совместимости консоли с новыми системами PlayStation только усугубило ситуацию.

