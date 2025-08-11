Магазин PS3 Store знову запрацював: найгірші побоювання гравців не підтвердилися

Після кількох напружених днів власники PlayStation 3 можуть спати спокійно, PS Store знову працює у звичайному режимі. Збій, через який магазин був недоступний понад добу, викликав побоювання, що Sony могла тихо закрити застарілу службу продажу ігор, які ніде більше купити.

З огляду на унікальну бібліотеку PS3, що включає такі ігри, як Metal Gear Solid 4 і Tokyo Jungle, які залишаються доступними тільки на цій консолі, простій швидко став гарячою темою серед прихильників збереження ігор, повідомляє Push Square. Повідомлення під час збою показали, що проблема була широко поширеною і зачепила магазини PS3 у США, Європі та Японії.

Нестабільний тиждень для стародавнього PS Store для PS3, схоже, підійшов до кінця: повний доступ до сервісу відновлено, і більше немає повідомлень про помилки. Принаймні в Європі магазин функціонує нормально, і аналогічні повідомлення надходять з інших регіонів. Це стало величезним полегшенням для фанатів, які побоювалися гіршого. У даному випадку збій, мабуть, був результатом помилки, яку було в підсумку виправлено.

Гравці, які намагалися переглядати або купувати ігри, стикалися з повідомленням "наразі проводиться технічне обслуговування", тоді як магазин Vita залишився незачепленим. Хоча раніше куплені ігри, як і раніше, були доступні для завантаження, неможливість купувати нові особливо сильно вдарила по фанатах, які все ще колекціонують ігри для PS3.

Ця подія знову викликала старі побоювання серед фанатів. Ще у 2021 році Sony намагалася повністю закрити магазини PS3 і Vita, але після негативної реакції спільноти була змушена змінити своє рішення. Ця історія зробила раптовий збій підозрілим, і дехто побоювався, що Sony могла вибрати більш тихе закриття, яке не викликає суперечок і обурень. Відсутність зворотної сумісності консолі з новими системами PlayStation тільки погіршила ситуацію.

