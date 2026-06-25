"Легенда о Малой Токмачке": выходит игра о войне в Украине

Планируемая дата выхода: 29 июня 2026 года. Это 2D-игра в жанре tower defense и строительства крепости, посвященная выживанию в условиях бесконечной осады.

В Steam выходит игра "о бесконечной осаде". The Legend of Mala Tokmachka предлагает игрокам оказаться на поле боя и построить практически с нуля настоящую крепость.

По словам издателей The Current Thing, в игре показано поле боя — безымянная приграничная деревня, где осада длится так долго, что "уже никто не помнит, сколько раз она должна была закончиться": "То, что начиналось как небольшая оборонительная позиция, стало легендой: крепостью, которая день за днем противостоит невыполнимым задачам".

Игрок начинает с небольшого опорного пункта, который ему предстоит превратить в крепость

Игрокам предлагается строить базу блок за блоком и превращать небольшой форпост в настоящую оборонительную машину, которая будет противостоять все более опасным волнам нападающих.

Відео дня

В игре "The Legend of Mala Tokmachka" игрокам предстоит построить крепость

"Каждый день приносит новые испытания: самолеты, бронетехника, артиллерия, дроны, ракеты и штурмовые группы будут проверять слабые места вашей крепости. Это растущая конструкция из стен, оружия, модулей поддержки, энергосистем, радиолокационного оборудования, ремонтных блоков и оборонительных платформ… Решайте, какие части базы стоит спасать, когда атака становится сокрушительной", — говорится в аннотации.

Также там отмечается, что осада Малой Токмачки — это "осада, ставшая легендой", и сама ситуация абсурдна: крошечная точка на карте превратилась в мифическую крепость благодаря годам неудачных штурмов, слухам, пропаганде и черному юмору.

"Игра не говорит, кто прав, а кто нет. Она посвящена удивительной мифологии стойкости — о том, как маленький оборонительный пункт может стать важнее самой жизни", — говорится в аннотации.

Оборона Малой Токмачки от россиян — что известно

До войны с Россией в этом селе в Запорожской области находилась исправительная колония для рецидивистов, кроме того, здесь проживало не более 3000 человек. Во время Второй мировой войны в Малой Токмачке в сентябре 1943 года произошло ожесточенное сражение между советскими и немецкими артиллеристами, которое со временем стало легендарным, поскольку советские бойцы забросали противника гранатами, остановив танковое наступление.

Во время полномасштабной войны с Россией Министерство обороны РФ заявило о захвате Малой Токмачки ещё 16 ноября 2025 года, хотя никаких фото- или видеодоказательств постоянного присутствия российских войск в посёлке так и не предоставило. Например, точно так же россияне объявляли о "взятии" городов Купянск, Боровая, Покровск и Мирноград.

Министр обороны России Андрей Белоусов даже несколько раз отдельно подчеркивал важность оккупации Малой Токмачки и публично поздравлял военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с этим "достижением".

"Вы сделали серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнений, что впереди вас ждут новые успехи", — говорилось в поздравительном заявлении Минобороны РФ от 17 декабря 2025 года.

Россияне продолжают штурмовать Малую Токмачку. Но село по-прежнему находится под контролем ВСУ.

"В самой Малой Токмачке врага нет, а даже если он туда и заходит на короткое время, то наши Силы обороны выбивают его довольно быстро, используя различные методы. Либо мы поражаем их дронами, либо у нас есть группы зачистки, которые доходят до окраин Малой Токмачки, поскольку именно туда может подойти небольшое количество личного состава, и зачищают эти здания, где они скрываются", – сказал начальник отдела связи 118-й ОМБр Дмитрий Пелих.

Именно село Малая Токмачка не позволяет российской армии выполнить одну из главных задач весенне-летнего наступления — захватить украинский район обороны в городе Орехов в Запорожской области.

Настойчивые и безуспешные попытки россиян захватить Малую Токмачку, которую они уже полгода назад объявили "своей", привели к появлению многочисленных мемов и шуток об этом селе.

Так, государственный проект United24 опубликовал пост, в котором сравнил самые известные битвы за города в истории. В нём "осада Малой Токмачки", длившаяся более 1500 дней, заняла первое место, опередив осаду Гибралтара (битва за этот город во время англо-испанской войны в конце XVIII века длилась 1320 дней) и осаду Карфагена (решающая битва Третьей Пунической войны между Римской империей и Карфагеном, длившаяся 1100 дней).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил главу военной администрации в Малой Токмачке, которая стала известна из-за затяжных боев и постоянных российских штурмов. Новым главой администрации назначен Александр Ляшенко.