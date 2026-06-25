"Легенда про Малу Токмачку": виходить гра про війну в Україні

Запланована дата випуску: 29 червня 2026 року. Це 2D-гра в жанрі tower defense і будівництва фортеці про виживання під нескінченною облогою.

У Steam виходить гра "про нескінченну облогу". The Legend of Mala Tokmachka пропонує гравцям опинитись на полі бою та побудувати майже з нуля справжню фортецю.

За словами видавців The Current Thing, у грі показано поле бою — безіменне прикордонне село, де облога триває так довго, що "вже ніхто не пам'ятає, скільки разів вона мала закінчитися": "Те, що починалося як невелика оборонна позиція, стало легендою: фортецею, яка день за днем стоїть проти неможливих шансів".

Гравець починає з малого опорного пункту, який він має перетворити на фортецю

Гравцям пропонують будувати базу блок за блоком, та перетворювати невеликий форпост на справжню оборонну машину, яка буде триматись проти дедалі небезпечніших хвиль нападників.

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У грі The Legend of Mala Tokmachka гравцям треба побудувати фортецю

"Кожен день приносить новий тиск: літаки, бронетехніка, артилерія, дрони, ракети й штурмові групи випробовуватимуть слабкі місця вашої фортеці. Це зростаюча конструкція зі стін, зброї, модулів підтримки, енергосистем, радарного обладнання, ремонтних блоків і оборонних платформ… Вирішуйте, які частини бази варто рятувати, коли атака стає нищівною", — сказано в анотації.

Також там зазначено, що облога Малої Токмачки — це "облога, що стала легендою" і сама ситуація є абсурдною: крихітна точка на мапі перетворилася на міфічну фортецю завдяки рокам провалених штурмів, чуткам, пропаганді й чорному гумору.

"Гра не каже, хто правий, а хто ні. Вона про дивну міфологію витривалості - про те, як маленький оборонний пункт може стати більшим за саме життя", — резюмують в анотації.

Оборона Малої Токмачки від росіян – що відомо

До війни із Росією у цьому селі в Запорізькій області була виправна колонія для рецидивістів, також тут проживали не більше 3000 людей. Під час Другої світової війни у Малій Токмачці у вересні 1943 року відбувся запеклий бій між радянськими і німецькими артилеристами, який із часом став легендарним, бо радянські бійці закидали противника гранатами, зупинивши танковий наступ.

Під час повномасштабної війни із Росією, про захоплення Малої Токмачки Міноборони РФ заявило ще 16 листопада 2025 року, хоча ніяких фото чи відеодоказів стабільної присутності російських військ в селищі так і не надали. Для прикладу, таким самим чином росіяни оголошували про "взяття" міст Куп'янськ, Борова, Покровськ і Мирноград.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов навіть декілька разів окремо наголошував на важливості окупації Малої Токмачки і публічно вітав військовослужбовців 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії з цим "досягненням".

"Вами зроблено серйозний крок до Перемоги та досягнення цілей спеціальної військової операції. Немає сумніву, що далі будуть нові успіхи", – сказано було у вітальній заяві міноборони РФ від 17 грудня 2025 року.

Росіяни продовжують штурмувати Малу Токмачку. Але село все ще під контролем ЗСУ.

"Ворога в самій Малій Токмачці немає, а навіть якщо він туди заходить на короткий період, то наші Сили оборони вибивають їх досить швидко різноманітними методами. Або ж уражаємо їх дронами, або ж в нас є групи зачистки, які доходять до околиць Малої Токмачки, бо саме туди невелика кількість особового складу може підійти, і зачищають ці будівлі, де вони переховуються", – говорив начальник відділення комунікації 118 ОМБр Дмитро Пелих.

Саме село Мала Токмачка не дозволяє російській армії виконати одне з головних завдань весняно-літнього наступу - взяти український район оборони в місті Оріхів на Запоріжжі.

Наполегливі і безуспішні спроби росіян взяти Малу Токмачку, яку вони вже пів року як оголосили "своєю", призвели до появи численних мемів і жартів про це село.

Так, державний проєкт United24 розмістив допис, в якому порівняв найвідоміші битви за міста в історії. В ньому "осада Малої Токмачки" тривалістю понад 1500 днів посіла перше місце, випередивши облогу Гібралтара (битва за це місто під час англо-іспанської війни наприкінці XVIII ст. тривала 1320 днів) і облогу Карфагена (вирішальна битва Третьої Пунічної війни між Римською Імперією та Карфагеном, що тривала 1100 днів).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив керівника військової адміністрації у Малій Токмачці, яка стала відомою через тривалі бої та постійні російські штурми. Новим очільником адміністрації призначили Олександра Ляшенка.