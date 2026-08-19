"Двойная премия автору идеи": Павел Зибров появится в Stalker 2 (видео)

Разработчики игры "Stalker 2" удивили своих поклонников накануне выпуска обновления. Они сообщили, что в игре прозвучит голос легендарного певца Павла Зиброва.

Отныне Зибров будет озвучивать локацию "Арена", где главный герой игры может принять участие в соревнованиях и заработать деньги. Об этом сообщили на странице игры в X.

ПАВЛО ЗІБРОВ ПОВЕРНЕТЬСЯ У S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope



Чекайте на його голос на Арені та у ваших приймачах.



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PAVLO ZIBROV WILL RETURN IN S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope



Stay tuned for his voice at the Arena and on your radios. pic.twitter.com/eosKa0l3KK — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 19, 2026

Там показали, что Зибров станет ведущим локации "Арена" и будет комментировать ход боев. На фоне трейлера также звучит песня Павла Зиброва.

В комментариях — одни только положительные отзывы.

"Авторам этой идеи — премия и месячный отпуск на Барбадосе", — пишет один из комментаторов.

"Это, бл**а, гениально! Тому, кто предложил эту идею, — двойная премия", — отмечает другой.

Когда выйдет обновление для игры STALKER 2

В трейлере говорится, что "у костров шепотом говорят о 20 августа". Эта же дата указана в анонсе на странице игры в Steam.

Відео дня

О чем будет обновление STALKER 2

"Скифу предстоит сделать выбор между двумя мировоззрениями — "Свободой" и "Долгом" — и попытаться самостоятельно выяснить, что скрывает центр Зоны, который до этого был закрыт для всех сталкеров", — описывают обновление разработчики.

Речь идет о двух группировках, существующих в игровом мире. В предыдущих версиях между ними происходил серьезный конфликт, поэтому сейчас, вероятно, игрокам будет раскрыта судьба участников этого противостояния.

Кроме того, для игроков будут открыты две локации — Железный Лес и ЧАЭС.

Ранее "Фокус" сообщал , что компания GSC Game World, разработчик игры STALKER 2, выпустила новое видео, посвященное предстоящему крупному обновлению своей игры. В частности, в новом видео была показана Чернобыльская АЭС в том виде, в каком ее изобразили разработчики игры.

Игра "Stalker 2" — хит от украинской студии

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World состоялся 20 ноября 2024 года. К вечеру она заняла первое место в рейтинге бестселлеров на платформе Steam.

В день выхода долгожданного продолжения "Сталкера" украинцы "перегрузили" скорость сети у некоторых провайдеров.

Издание Forbes еще в декабре 2024 года сообщило, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась, а команда GSC ведет переговоры с Netflix о создании сериала по ее мотивам.

А в ноябре 2025 года в России признали "нежелательной организацией" украинскую компанию GSC Game World, создавшую видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2. Прокуратура страны-агрессора обвиняет разработчиков в финансовой поддержке украинской армии и "дискредитации" РФ.