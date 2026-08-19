"Подвійну премію автору ідеї": Павло Зібров з'явиться в Stalker 2 (відео)

Автори гри Stalker 2 здивували своїх фанатів напередодні релізу оновлення. Вони повідомили, що у грі з'явиться голос легендарного співака Павла Зіброва.

Відтепер Зібров озвучуватиме локацію "Арена", де головний герой гри може позмагатися та заробити грошей. Анонс зробили на сторінці гри в X.

ПАВЛО ЗІБРОВ ПОВЕРНЕТЬСЯ У S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope



Чекайте на його голос на Арені та у ваших приймачах.



📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻



PAVLO ZIBROV WILL RETURN IN S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope



Stay tuned for his voice at the Arena and on your radios. pic.twitter.com/eosKa0l3KK — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 19, 2026

Там показали, що Зібров стане ведучим локації "Арена" та коментуватиме перебіг боїв. На фоні трейлеру також лунає пісня Павла Зіброва.

У коментарях лише схвальні відгуки.

"Авторам цієї ідеї — премія і місячна відпустка на Барбадосі", — пише один з коментаторів.

"Це бл**а геніально! Тому, хто запітчив цю ідею, подвійну премію", — зазначає інший.

Коли вийде оновлення до гри STALKER 2

У трейлері зазначено, що "біля вогнищ пошепки говорять про 20 серпня". Цю ж дату вказано в анонсі на сторінці гри в Steam.

Відео дня

Про що буде оновлення STALKER 2

"Скіфу доведеться зробити вибір між двома світоглядами — "Волі" та "Долга" — і спробувати самостійно з’ясувати, що ховає центр Зони, який до цього був закритий для всіх сталкерів", — описують оновлення розробники.

Йдеться про два угруповання, які існують у світі гри. У попередніх версіях між ними був серйозний конфлікт, тож зараз, ймовірно, для гравців буде розкрита доля учасників цього протистояння.

Також для гравців будуть відкрити дві локації — Залізного Лісу й ЧАЕС.

Раніше Фокус розповідав про те, що розробники гри STALKER 2 компанія GSC Game World випустила нове відео щодо майбутнього великого оновлення до свого продукту. Зокрема, у новому відео було показана Чорнобильська АЕС такою, як її зобразили розробники гри.

Гра Stalker 2 — хіт від української студії

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World відбувся 20 листопада 2024 року. Станом на вечір вона посіла перше місце серед хітів продажу на платформі Steam.

В день виходу довгоочікуваного продовження "Сталкера" українці "поклали" швидкість мережі деяких провайдерів.

Видання Forbes вже в грудні 2024 написало, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилася, а команда GSC веде переговори з Netflix щодо створення серіалу за її мотивами.

А в листопаді 2025 року у Росії назвали "небажаною організацією" українську компанію GSC Game World, яка створила відеогру S.T.A.L.K.E.R. 2. Прокуратура країни-агресорки закидає розробникам фінансову підтримку української армії та "дискредитацію" РФ.