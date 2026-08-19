"Подвійну премію автору ідеї": Павло Зібров з'явиться в Stalker 2 (відео)
Автори гри Stalker 2 здивували своїх фанатів напередодні релізу оновлення. Вони повідомили, що у грі з'явиться голос легендарного співака Павла Зіброва.
Відтепер Зібров озвучуватиме локацію "Арена", де головний герой гри може позмагатися та заробити грошей. Анонс зробили на сторінці гри в X.
ПАВЛО ЗІБРОВ ПОВЕРНЕТЬСЯ У S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 19, 2026
Чекайте на його голос на Арені та у ваших приймачах.
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PAVLO ZIBROV WILL RETURN IN S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
Stay tuned for his voice at the Arena and on your radios. pic.twitter.com/eosKa0l3KK
Там показали, що Зібров стане ведучим локації "Арена" та коментуватиме перебіг боїв. На фоні трейлеру також лунає пісня Павла Зіброва.
У коментарях лише схвальні відгуки.
"Авторам цієї ідеї — премія і місячна відпустка на Барбадосі", — пише один з коментаторів.
"Це бл**а геніально! Тому, хто запітчив цю ідею, подвійну премію", — зазначає інший.
Коли вийде оновлення до гри STALKER 2
У трейлері зазначено, що "біля вогнищ пошепки говорять про 20 серпня". Цю ж дату вказано в анонсі на сторінці гри в Steam.
Про що буде оновлення STALKER 2
"Скіфу доведеться зробити вибір між двома світоглядами — "Волі" та "Долга" — і спробувати самостійно з’ясувати, що ховає центр Зони, який до цього був закритий для всіх сталкерів", — описують оновлення розробники.
Йдеться про два угруповання, які існують у світі гри. У попередніх версіях між ними був серйозний конфлікт, тож зараз, ймовірно, для гравців буде розкрита доля учасників цього протистояння.
Також для гравців будуть відкрити дві локації — Залізного Лісу й ЧАЕС.
Раніше Фокус розповідав про те, що розробники гри STALKER 2 компанія GSC Game World випустила нове відео щодо майбутнього великого оновлення до свого продукту. Зокрема, у новому відео було показана Чорнобильська АЕС такою, як її зобразили розробники гри.
Гра Stalker 2 — хіт від української студії
Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World відбувся 20 листопада 2024 року. Станом на вечір вона посіла перше місце серед хітів продажу на платформі Steam.
В день виходу довгоочікуваного продовження "Сталкера" українці "поклали" швидкість мережі деяких провайдерів.
Видання Forbes вже в грудні 2024 написало, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилася, а команда GSC веде переговори з Netflix щодо створення серіалу за її мотивами.
А в листопаді 2025 року у Росії назвали "небажаною організацією" українську компанію GSC Game World, яка створила відеогру S.T.A.L.K.E.R. 2. Прокуратура країни-агресорки закидає розробникам фінансову підтримку української армії та "дискредитацію" РФ.