Правозащитники возмущены: Белый дом выпустил аркадную игру о депортации

Администрация Дональда Трампа запустила сайт с аркадными играми в стиле MAGA, где пользователям предлагается депортировать мигрантов и возводить пограничную стену.

3 сентября Белый дом запустил сайт с классическими аркадными играми, оформленными в стиле MAGA. Пользователям предлагается ловить мигрантов и строить заграждение на границе.

Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на AFP.

Что это за игры

Первая из них — Rio Run. Она представляет собой переработанную версию "Змейки". В ней цифровой двойник Тома Хомана преследует мигрантов с разным цветом кожи у реки Рио-Гранде на границе с Мексикой.

Вторая игра, Build the Wall, основана на механике "Тетриса". В инструкции к ней содержится призыв "защитить границу от приближающейся орды".

В третьей игре предлагается собирать сетки, которые зачисляются на так называемые счета Трампа — инвестиционные счета с начальным взносом в 1 тысячу долларов для детей, родившихся в 2025–2028 годах.

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Объяснения администрации и критика

В официальном аккаунте Белого дома в сети X появился ролик с логотипом MAGA, стилизованным под эмблему компании Sega. В этом посте рекламировались все три проекта.

В комментарии агентству AFP в администрации отметили, что стремятся инновационно рассказывать о достижениях президента таким образом, чтобы это нашло отклик у каждого американца. Сайт там назвали способом противопоставить "культуру развлечений и побед" тому, что чиновники окрестили "мрачным социалистическим видением" демократов.

В свою очередь, правозащитники резко отреагировали на запуск. Содиректор Frontera Federation в Игл-Пасс (Техас) Америка Гарсия Грюолл заявила AFP, что авторы игр утратили связь с человечностью и заботой о других. А координатор программ AMIGOS San Diego Community Адриана Яссо считает, что аркадный формат свидетельствует о несерьезном отношении властей к миграционной теме.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выслать из США миллионы людей без документов. После возвращения в Белый дом его команда приступила к ускорению депортаций и сокращению числа случаев пересечения границы.

Ранее мы рассказывали, каким был мир технологий до появления Apple, PlayStation, Lenovo и Intel. Такие компании, как NeXT и Atari, заложили основу современного программирования, дизайна, "железа" и мессенджеров.

Также речь шла о случае, о котором рассказала медсестра из Тайваня: студент университета перенёс кровоизлияние в мозгпосле того, как провёл за видеоиграми четыре суток почти без перерыва.

Кроме того, сообщалось, что Asus, Samsung, Apple, OnePlus и RedMagic предлагают смартфоны с мощными процессорами и ёмким аккумулятором, способные справляться даже с ресурсоёмкими играми.