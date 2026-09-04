Правозахисники обурені: Білий дім випустив акардну гру про депортацію

Адміністрація Дональда Трампа запустила сайт з аркадними іграми в стилістиці MAGA, де користувачам пропонують депортувати мігрантів і зводити прикордонну стіну.

Білий дім 3 вересня оприлюднив вебсайт із класичними аркадними іграми, оформленими в стилістиці MAGA. Користувачам пропонують ловити мігрантів і будувати загорожу на кордоні.

Про це пише Channel NewsAsia з посиланням на AFP.

Що це за ігри

Перша з них – Rio Run. Вона являє собою перероблену "Змійку". Цифровий двійник Тома Хомана переслідує в ній мігрантів із різним кольором шкіри біля річки Ріо-Гранде на межі з Мексикою.

Друга розвага, Build the Wall, побудована на механіці "Тетрісу". Інструкція до неї містить заклик "захистити кордон від орди, що наближається".

Третя гра пропонує збирати сітки, які зараховуються на так звані рахунки Трампа – інвестиційні рахунки з початковим внеском у 1 тисячу доларів для дітей, народжених у 2025–2028 роках.

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Пояснення адміністрації та критика

У коментарі AFP в адміністрації зазначили, що прагнуть інноваційно розповідати про здобутки президента у спосіб, який відгукнеться кожному американцеві. Сайт там назвали способом протиставити "культуру розваг і перемог" тому, що чиновники охрестили "темним соціалістичним баченням" демократів.

Натомість правозахисники різко відреагували на запуск. Співдиректорка Frontera Federation в Ігл-Пасс (Техас) Америка Гарсія Грюолл заявила AFP, що автори ігор втратили зв'язок із людяністю та турботою про інших. А координаторка програм AMIGOS San Diego Community Адріана Яссо вважає, що аркадний формат свідчить про несерйозне ставлення влади до міграційної теми.

Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв вислати зі США мільйони людей без документів. Після повернення до Білого дому його команда взялася прискорювати депортації та скорочувати кількість перетинів кордону.

Раніше ми розповідали, яким був технологічний світ до появи Apple, PlayStation, Lenovo та Intel. Компанії на кшталт NeXT і Atari заклали фундамент сучасного програмування, дизайну, "заліза" та месенджерів.

Також ішлося про випадок, яким поділилася медсестра з Тайваню: студент університету пережив крововилив у мозок після того, як провів за відеоіграми чотири доби майже без перерви.

Крім того, повідомлялося, що Asus, Samsung, Apple, OnePlus і RedMagic пропонують смартфони з потужними процесорами та містким акумулятором, здатні тягнути навіть вимогливі ігри.