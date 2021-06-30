"Шел в украинских водах", - в Британии ответили на слова Путина о "нарушении границ" Defender

Как заявили в ведомстве, корабль шел в соотвествии с морским международным правом и не нарушал границ РФ, так как Крым — украинский.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Минобороны Великобритании заявил, что эсминец HMS Defender не нарушал международные права, и шел в украинских территориальных водах. Об этом сообщает Reuters.

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На "прямой линии" Путина президент РФ заявил, что британский корабль незаконно вошел в "российские территориальные воды" рядом с Крымом, чтобы проследить за действиями российских войск.

В комментарии изданию представитель премьер-министра заявил, что корабль Военно-морских сил Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды.

"Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

17 статья Конвенции ООН по морскому праву 1982 года гласит, что разрешен мирный проход кораблей через территориальные воды в случае, если это позволит сократить маршрут. Согласно международному праву, территориальные воды Крыма принадлежат Украине.

Напомним, перед стартом Sea Breeze-2021 в Черном море произошло ЧП с эсминцем Великобритании. Российские военные обвинили судно HMS Defender в нарушении границ и якобы произвели "предупредительное бомбометание". Минобороны Королевства опровергло заявление Москвы и заявило, что не заметило никакого огня по эсминцу HMS Defender.

Борис Джонсон ранее уже заявлял о том, что они не признают аннексии Крыма, поэтому кратчайший путь был из Одессы в Грузию проложен через украинские территориальные воды.