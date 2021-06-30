"Йшов в українських водах", — у Британії відповіли на слова Путіна про "порушення кордонів" Defender

Як заявили у відомстві, корабель йшов відповідно до морського міжнародного права і не порушував кордонів РФ, оскільки Крим — український.

Офіційний представник премʼєр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Міноборони Великобританії заявив, що есмінець HMS Defender не порушував міжнародні права, і йшов в українських територіальних водах. Про це повідомляє Reuters.

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На "прямій лінії" Путіна президент РФ заявив, що британський корабель незаконно увійшов у "російські територіальні води" поруч з Кримом, щоб простежити за діями російських військ.

У коментарі виданню представник премʼєр-міністра заявив, що корабель Військово-морських сил Великобританії здійснював мирний прохід через українські територіальні води.

"Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".

17 стаття Конвенції ООН з морського права 1982 року говорить, що дозволений мирний прохід кораблів через територіальні води в разі, якщо це дозволить скоротити маршрут. Згідно з міжнародним правом, територіальні води Криму належать Україні.

Нагадаємо, перед стартом Sea Breeze-2021 у Чорному морі сталася надзвичайна подія з есмінцем Великобританії. Російські військові звинуватили судно HMS Defender в порушенні кордонів і нібито зробили "попереджувальне бомбометання". Міноборони Королівства спростувало заяву Москви і заявило, що не помітило ніякого вогню по есмінцю HMS Defender.

Борис Джонсон раніше вже заявляв про те, що вони не визнають анексії Криму, тому найкоротший шлях був з Одеси до Грузії, прокладений через українські територіальні води.