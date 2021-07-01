В Черное море вошли два фрегата НАТО из Италии и Турции (фото)
Для учений Sea Breeze-2021 прибывают очередные корабли, которые будут участвовать в международных маневрах.
Последние военные новости с моря сообщают, что в акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО Военно-морских сил Италии и Турции. Они следуют в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает наблюдатель за Босфорским проливом Yörük Işık.
Сообщается, что корабль ITS Virginio Fasan и Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros прошли пролив в районе 11 часов утра по местному времени.
Итальянский фрегат является флагманом натовской постоянной морской группы SNMG2. Краткие характеристики корабля:
- Длина — 145 метров
- Ширина — 20 метров
- Осадка — 8,7 метров
- Водоизмещение — 6700 тонн
- Максимальная скорость — 27 узлов.
Вооружение фрегата ITS Virginio Fasan:
- Артиллерийская установка MBDA Sylver A50 VLS
- 127-мм пушка Leonardo Otobreda
- Два 76/62 мм орудия Davide и Strales
- 8 противокорабельных ударных ракет Teseo/Otomat Mk-2
- 2 тройные пусковые установки Leonardo B-515
- 4 ракеты MILAS
Турецкий корабль MEKO200 Track II Barbaros находится в составе ВМС Италии с 1997 года. Основные характеристики фрегата:
- Длина — 118 метров
- Ширина — 14,8 метров
- Осадка — 4,25 метра
- Водоизмещение — 3350 тонн
- Максимальная скорость 32 или 22 узла, в зависимости от типа турбины.
Вооружение турецкого корабля TCG Barbaros:
Пусковая ракетная установка Mk 41 Mod 8 VLS
Две установки Mk 141
127 мм артустановка Mark 45
Два торпедных аппарата Mark 32.
Напомним, с 28 июня в Украине проходят учения Sea Breeze-2021, которые являются крупнейшими с 1997 года. В их рамках бойцы ССО провели учения на конвертопланах Orsay. А в Николаеве летчики НАТО и ВВС Украины устроили показательные полеты.