В Черное море вошли два фрегата НАТО из Италии и Турции (фото)

Для учений Sea Breeze-2021 прибывают очередные корабли, которые будут участвовать в международных маневрах.

Последние военные новости с моря сообщают, что в акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО Военно-морских сил Италии и Турции. Они следуют в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает наблюдатель за Босфорским проливом Yörük Işık.

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Сообщается, что корабль ITS Virginio Fasan и Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros прошли пролив в районе 11 часов утра по местному времени.

Итальянский фрегат является флагманом натовской постоянной морской группы SNMG2. Краткие характеристики корабля:

Длина — 145 метров

Ширина — 20 метров

Осадка — 8,7 метров

Водоизмещение — 6700 тонн

Максимальная скорость — 27 узлов.

Вооружение фрегата ITS Virginio Fasan:

Артиллерийская установка MBDA Sylver A50 VLS

127-мм пушка Leonardo Otobreda

Два 76/62 мм орудия Davide и Strales

8 противокорабельных ударных ракет Teseo/Otomat Mk-2

2 тройные пусковые установки Leonardo B-515

4 ракеты MILAS

[ + – ] MEKO200 Track II Barbaros Фото: Twitter | Yörük Işık

Турецкий корабль MEKO200 Track II Barbaros находится в составе ВМС Италии с 1997 года. Основные характеристики фрегата:

Длина — 118 метров

Ширина — 14,8 метров

Осадка — 4,25 метра

Водоизмещение — 3350 тонн

Максимальная скорость 32 или 22 узла, в зависимости от типа турбины.

Вооружение турецкого корабля TCG Barbaros:

Пусковая ракетная установка Mk 41 Mod 8 VLS

Две установки Mk 141

127 мм артустановка Mark 45

Два торпедных аппарата Mark 32.

Напомним, с 28 июня в Украине проходят учения Sea Breeze-2021, которые являются крупнейшими с 1997 года. В их рамках бойцы ССО провели учения на конвертопланах Orsay. А в Николаеве летчики НАТО и ВВС Украины устроили показательные полеты.