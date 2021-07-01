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Военный Фокус

В Черное море вошли два фрегата НАТО из Италии и Турции (фото)

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вход кораблей нато в черное море
Фото: Twitter | Yörük Işık | Итальянский фрегат Virginio Fasan

Для учений Sea Breeze-2021 прибывают очередные корабли, которые будут участвовать в международных маневрах.

Последние военные новости с моря сообщают, что в акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО Военно-морских сил Италии и Турции. Они следуют в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает наблюдатель за Босфорским проливом Yörük Işık.

Сообщается, что корабль ITS Virginio Fasan и Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros прошли пролив в районе 11 часов утра по местному времени.

Итальянский фрегат является флагманом натовской постоянной морской группы SNMG2. Краткие характеристики корабля:

  • Длина — 145 метров
  • Ширина — 20 метров
  • Осадка — 8,7 метров
  • Водоизмещение — 6700 тонн
  • Максимальная скорость — 27 узлов.

Вооружение фрегата ITS Virginio Fasan:

  • Артиллерийская установка MBDA Sylver A50 VLS
  • 127-мм пушка Leonardo Otobreda
  • Два 76/62 мм орудия Davide и Strales
  • 8 противокорабельных ударных ракет Teseo/Otomat Mk-2
  • 2 тройные пусковые установки Leonardo B-515
  • 4 ракеты MILAS
турецкий фрегат
MEKO200 Track II Barbaros
Фото: Twitter | Yörük Işık

Турецкий корабль MEKO200 Track II Barbaros находится в составе ВМС Италии с 1997 года. Основные характеристики фрегата:

  • Длина — 118 метров
  • Ширина — 14,8 метров
  • Осадка — 4,25 метра
  • Водоизмещение — 3350 тонн
  • Максимальная скорость 32 или 22 узла, в зависимости от типа турбины.

Вооружение турецкого корабля TCG Barbaros:

Пусковая ракетная установка Mk 41 Mod 8 VLS

Две установки Mk 141

127 мм артустановка Mark 45

Два торпедных аппарата Mark 32.

Напомним, с 28 июня в Украине проходят учения Sea Breeze-2021, которые являются крупнейшими с 1997 года. В их рамках бойцы ССО провели учения на конвертопланах Orsay. А в Николаеве летчики НАТО и ВВС Украины устроили показательные полеты.