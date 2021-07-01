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Воєнний фокус

У Чорне море увійшли два фрегати НАТО з Італії та Туреччини (фото)

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вхід кораблів нато в чорне море
Фото: Twitter | Yörük Işık | Італійський фрегат Virginio Fasan

Для навчань Sea Breeze-2021 прибувають чергові кораблі, які братимуть участь в міжнародних маневрах.

Останні військові новини з моря повідомляють, що в акваторію Чорного моря увійшли два кораблі НАТО Військово-морських сил Італії та Туреччини. Вони йдуть в Одесу для участі в навчаннях Sea Breeze-2021. Про це повідомляє спостерігач за Босфорською протокою Yörük Işık.

Повідомляється, що корабель ITS Virginio Fasan і Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros пройшли протоку приблизно об 11 годині ранку за місцевим часом.

Італійський фрегат є флагманом натовської постійної морської групи SNMG2. Короткі характеристики корабля:

  • довжина — 145 метрів;
  • ширина — 20 метрів;
  • осадка — 8,7 метрів;
  • водотоннажність — 6 700 тонн;
  • максимальна швидкість — 27 вузлів.

Озброєння фрегата ITS Virginio Fasan:

  • артилерійська установка MBDA Sylver A50 VLS;
  • 127-мм гармата Leonardo Otobreda;
  • два 76/62 мм знаряддя Davide і Strales;
  • 8 протикорабельних ударних ракет Teseo/Otomat Mk-2;
  • 2 потрійні пускові установки Leonardo B-515;
  • 4 ракети MILAS.
турецький фрегат
MEKO200 Track II Barbaros
Фото: Twitter | Yörük Işık

Турецький корабель MEKO200 Track II Barbaros знаходиться в складі ВМС Італії з 1997 року. Основні характеристики фрегата:

  • довжина — 118 метрів;
  • ширина — 14,8 метрів;
  • осадка — 4,25 метри;
  • водотоннажність — 3 350 тонн;
  • максимальна швидкість 32 або 22 вузла, залежно від типу турбіни.

Озброєння турецького корабля TCG Barbaros:

Пускова ракетна установка Mk 41 Mod 8 VLS

Дві установки Mk 141

127 мм артустановка Mark 45

Два торпедні апарати Mark 32.

Нагадаємо, з 28 червня в Україні проходять навчання Sea Breeze-2021, які є найбільшими з 1997 року. В їхніх рамках бійці ССО провели навчання на конвертопланах Orsay. А в Миколаєві льотчики НАТО й ВПС України влаштували показові польоти.