У Чорне море увійшли два фрегати НАТО з Італії та Туреччини (фото)
Для навчань Sea Breeze-2021 прибувають чергові кораблі, які братимуть участь в міжнародних маневрах.
Останні військові новини з моря повідомляють, що в акваторію Чорного моря увійшли два кораблі НАТО Військово-морських сил Італії та Туреччини. Вони йдуть в Одесу для участі в навчаннях Sea Breeze-2021. Про це повідомляє спостерігач за Босфорською протокою Yörük Işık.
Повідомляється, що корабель ITS Virginio Fasan і Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros пройшли протоку приблизно об 11 годині ранку за місцевим часом.
Італійський фрегат є флагманом натовської постійної морської групи SNMG2. Короткі характеристики корабля:
- довжина — 145 метрів;
- ширина — 20 метрів;
- осадка — 8,7 метрів;
- водотоннажність — 6 700 тонн;
- максимальна швидкість — 27 вузлів.
Озброєння фрегата ITS Virginio Fasan:
- артилерійська установка MBDA Sylver A50 VLS;
- 127-мм гармата Leonardo Otobreda;
- два 76/62 мм знаряддя Davide і Strales;
- 8 протикорабельних ударних ракет Teseo/Otomat Mk-2;
- 2 потрійні пускові установки Leonardo B-515;
- 4 ракети MILAS.
Турецький корабель MEKO200 Track II Barbaros знаходиться в складі ВМС Італії з 1997 року. Основні характеристики фрегата:
- довжина — 118 метрів;
- ширина — 14,8 метрів;
- осадка — 4,25 метри;
- водотоннажність — 3 350 тонн;
- максимальна швидкість 32 або 22 вузла, залежно від типу турбіни.
Озброєння турецького корабля TCG Barbaros:
Пускова ракетна установка Mk 41 Mod 8 VLS
Дві установки Mk 141
127 мм артустановка Mark 45
Два торпедні апарати Mark 32.
Нагадаємо, з 28 червня в Україні проходять навчання Sea Breeze-2021, які є найбільшими з 1997 року. В їхніх рамках бійці ССО провели навчання на конвертопланах Orsay. А в Миколаєві льотчики НАТО й ВПС України влаштували показові польоти.