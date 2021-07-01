У Чорне море увійшли два фрегати НАТО з Італії та Туреччини (фото)

Для навчань Sea Breeze-2021 прибувають чергові кораблі, які братимуть участь в міжнародних маневрах.

Останні військові новини з моря повідомляють, що в акваторію Чорного моря увійшли два кораблі НАТО Військово-морських сил Італії та Туреччини. Вони йдуть в Одесу для участі в навчаннях Sea Breeze-2021. Про це повідомляє спостерігач за Босфорською протокою Yörük Işık.

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Повідомляється, що корабель ITS Virginio Fasan і Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros пройшли протоку приблизно об 11 годині ранку за місцевим часом.

Італійський фрегат є флагманом натовської постійної морської групи SNMG2. Короткі характеристики корабля:

довжина — 145 метрів;

ширина — 20 метрів;

осадка — 8,7 метрів;

водотоннажність — 6 700 тонн;

максимальна швидкість — 27 вузлів.

Озброєння фрегата ITS Virginio Fasan:

артилерійська установка MBDA Sylver A50 VLS;

127-мм гармата Leonardo Otobreda;

два 76/62 мм знаряддя Davide і Strales;

8 протикорабельних ударних ракет Teseo/Otomat Mk-2;

2 потрійні пускові установки Leonardo B-515;

4 ракети MILAS.

[ + – ] MEKO200 Track II Barbaros Фото: Twitter | Yörük Işık

Турецький корабель MEKO200 Track II Barbaros знаходиться в складі ВМС Італії з 1997 року. Основні характеристики фрегата:

довжина — 118 метрів;

ширина — 14,8 метрів;

осадка — 4,25 метри;

водотоннажність — 3 350 тонн;

максимальна швидкість 32 або 22 вузла, залежно від типу турбіни.

Озброєння турецького корабля TCG Barbaros:

Пускова ракетна установка Mk 41 Mod 8 VLS

Дві установки Mk 141

127 мм артустановка Mark 45

Два торпедні апарати Mark 32.

Нагадаємо, з 28 червня в Україні проходять навчання Sea Breeze-2021, які є найбільшими з 1997 року. В їхніх рамках бійці ССО провели навчання на конвертопланах Orsay. А в Миколаєві льотчики НАТО й ВПС України влаштували показові польоти.