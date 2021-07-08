США направили в Черное море скоростной десантный корабль Yuma (фото)
Корабль уже начал транзит в южном направлении для взаимодействия с партнерами и союзниками по НАТО.
Военно-морские силы 6 флота США направили в Черное море десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8). Об этом сообщается на странице морфлота в Twitter.
Как указывают в публикации, корабль уже начал транзит в южном направлении для взаимодействия с НАТО и партнерами.
Как сообщает "Мілітарний", американский корабль будет в водах Черного моря не впервые. В 2019 году он дважды прибывал в Одессу. Первый перед учениями Sea Breeze-2019 29 июня. Судно транспортировало оборудование, военную технику и снаряжение для американских войск. А второй раз — 19 сентября, но о целях визита Yuma информации не было.
Многоцелевое судно Yuma предназначено для работы в мелководных портах и фарватерах, способно перевозить военную технику, оборудование или перебрасывать войска.
Краткие технические характеристики корабля:
- Водоизмещение — 1515 тонн
- Длина — 103 метра
- Ширина — 28,5 метров
- Осадка — 3,83 метра
- Скорость — 43 узла
- Экипаж от 22 до 41 человека
- Десант — 312 бойцов
- Дальность плавания — 1200 морских миль.
Напомним, во время учений Sea Breeze российские корабли и самолеты РФ три дня следили за американским эсминцем USS Ross.
1 июля в Черное море вошло два фрегата НАТО из Италии и Турции.
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