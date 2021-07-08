США направили в Чорне море швидкісний десантний корабель Yuma (фото)
Корабель вже почав транзит у південному напрямку для взаємодії з партнерами і союзниками по НАТО.
Військово-морські сили 6 флоту США направили в Чорне море десантне судно USNS Yuma (T-EPF-8). Про це повідомляється на сторінці морфлоту у Twitter.
Як вказують в публікації, корабель вже почав транзит у південному напрямку для взаємодії з НАТО та партнерами.
Як повідомляє "Мілітарній", американський корабель буде у водах Чорного моря не вперше. У 2019 він двічі прибував до Одеси. Вперше перед навчаннями Sea Breeze-2019 29 червня. Судно транспортувало обладнання, військову техніку та спорядження для американських військ. А другий раз — 19 вересня, але про цілі візиту Yuma інформації не було.
Багатоцільове судно Yuma призначене для роботи в мілководних портах і фарватерах, здатне перевозити військову техніку, обладнання або перекидати війська.
Короткі технічні характеристики корабля:
- Водотоннажність — 1515 тонн
- Довжина — 103 метри
- Ширина — 28,5 метрів
- Осадка — 3,83 метра
- Швидкість — 43 вузла
- Екіпаж від 22 до 41 людини
- Десант — 312 бійців
- Дальність плавання — 1200 морських миль.
Нагадаємо, під час навчань Sea Breeze російські кораблі і літаки РФ три дня стежили за американським есмінцем USS Ross.
1 липня в Чорне море увійшло два фрегати НАТО з Італії та Туреччини.
Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав про те, чому війна — це більше не дуель, а полювання на людей.