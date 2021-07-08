США направили в Чорне море швидкісний десантний корабель Yuma (фото)

Корабель вже почав транзит у південному напрямку для взаємодії з партнерами і союзниками по НАТО.

Військово-морські сили 6 флоту США направили в Чорне море десантне судно USNS Yuma (T-EPF-8). Про це повідомляється на сторінці морфлоту у Twitter.

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Як вказують в публікації, корабель вже почав транзит у південному напрямку для взаємодії з НАТО та партнерами.

Як повідомляє "Мілітарній", американський корабель буде у водах Чорного моря не вперше. У 2019 він двічі прибував до Одеси. Вперше перед навчаннями Sea Breeze-2019 29 червня. Судно транспортувало обладнання, військову техніку та спорядження для американських військ. А другий раз — 19 вересня, але про цілі візиту Yuma інформації не було.

Фото: Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Багатоцільове судно Yuma призначене для роботи в мілководних портах і фарватерах, здатне перевозити військову техніку, обладнання або перекидати війська.

Короткі технічні характеристики корабля:

Водотоннажність — 1515 тонн

Довжина — 103 метри

Ширина — 28,5 метрів

Осадка — 3,83 метра

Швидкість — 43 вузла

Екіпаж від 22 до 41 людини

Десант — 312 бійців

Дальність плавання — 1200 морських миль.

Нагадаємо, під час навчань Sea Breeze російські кораблі і літаки РФ три дня стежили за американським есмінцем USS Ross.

1 липня в Чорне море увійшло два фрегати НАТО з Італії та Туреччини.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав про те, чому війна — це більше не дуель, а полювання на людей.