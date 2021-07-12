"Мотор Сич" начинает сборку фюзеляжей для украинских вертолетов в Харькове (фото)

Сначала на предприятии начнут сборку средних вертолетов, а позднее к более тяжелым бортам на линии завода "Тор".

Руководить АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в интервью для "Укринформа" рассказал, что в Харькове начнут сборку фюзеляжей для вертолетов.

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По словам Богуслаев, первым сборку начнут для средних вертолетов с 4,5 тоннами взлетного веса. После чего планируют начать выпуск и для 13 и 15-тонного вертолета.

"Фюзеляж мы начинаем в Харькове делать для вертолета 4,5 тонны взлетного веса. То есть, это средний вертолет, но мы готовимся и к выпуску средневесового вертолета на 13 тонн, а потом будет и на 15 тонн. У нас в Украине собственная научная и производственная база", — рассказал гендиректор.

Как сообщает Милитарный, "Мотор Сич" ранее закупило производственную линию на заводе "Тора" в Харькове. Предприятие входит в состав Харьковского авиазавода, а на предприятии проводят техобслуживание и ремонт авиатехники.

Напомним, в Минобороны рассказали, для чего модернизировали советский вертолет Ми-2. ранее стало известно, что "Мотор Сич" разрабатывает корабельный вертолет для будущих корветов ВМС "Ada". В основе модернизации лежит вертолет Ми-2.