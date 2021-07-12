"Мотор Січ" починає збирання фюзеляжів для українських вертольотів у Харкові (фото)

Спочатку на підприємстві почнуть збирання середніх вертольотів, а пізніше більш важких бортів на лінії заводу "Тор".

Керівник АТ "Мотор Січ" Вʼячеслав Богуслаєв в інтервʼю для "Укрінформу" розповів, що в Харкові почнуть збирання фюзеляжів для вертольотів.

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За словами Богуслаєва, спершу збирання почнуть для середніх вертольотів із 4,5 тоннами злітної ваги. Після чого планують почати випуск і для 13 і 15-тонного вертольота.

"Фюзеляж ми починаємо в Харкові робити для вертольота 4,5 тонни злітної ваги. Тобто, це середній вертоліт, але ми готуємося і до випуску середньовагового вертольота на 13 тонн, а потім буде і на 15 тонн. У нас в Україні власна наукова і виробнича база", — розповів гендиректор.

Як повідомляє Мілітарний, "Мотор Січ" раніше закупило виробничу лінію на заводі "Тора" в Харкові. Підприємство входить до складу Харківського авіазаводу, а на підприємстві проводять техобслуговування і ремонт авіатехніки.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, для чого модернізували радянський вертоліт Мі-2. Раніше стало відомо, що "Мотор Січ" розробляє корабельний вертоліт для майбутніх корветів ВМС "Ada". В основі модернізації лежить вертоліт Мі-2.