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Военный Фокус

Боевики накрыли позиции ВСУ из артиллерии и минометов, есть потери, - штаб ООС

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ВСУ

Силы ООС на обстрелы пророссийских сепаратистов открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК проинформировала ОБСЕ об очередных нарушениях со стороны оккупационных войск.

Подконтрольные России боевики "Л/ДНР" за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным военных, пророссийские сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из целого арсенала вооружения, в том числе — из тяжелой артиллерии и минометов.

Возле Пивденного террористы стреляли по бойцам ВСУ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Троицкого — из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов.

Огонь из минометов калибра 120 мм был зафиксирован рядом с Водяным, а в направлении Тарамчука боевики из артиллерии 122 мм обстреливали позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру.

Из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов 120 мм были зафиксированы обстрелы возле Причепиловки, а по позициям ВСУ рядом с Луганским боевики "Л/ДНР" стреляли из пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщают, что в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб, пятеро получили ранения, еще один военнослужащий — боевую травму. Бойцов госпитализировали в госпиталь: состояние здоровья пятерых — удовлетворительное, один из защитников Украины — в тяжелом состоянии. На вражеские обстрелы бойцы ВСУ открывали ответный огонь, а украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ о новых нарушениях со стороны террористических войск.

В течение 14 июля пророссийские сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы стреляли по нашим позициям в районе Луганского. Один военнослужащий ВСУ был ранен и госпитализирован в больницу.

Ранее Фокус сообщал, что боец ВСУ погиб на Донбассе 5 июля. Пророссийские сепаратисты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ на Донбассу. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Также Фокус рассказывал о смерти 22-летнего лейтенанта ВСУ Карины Шемчук. Молодой офицер погиб при исполнении служебных обязанностей, а у 22-летнего лейтенанта ВСУ Карины Шемчук на мирной территории остались родители.