Бойовики накрили позиції ЗСУ з артилерії і мінометів, є втрати, — штаб ООС

Сили ООС на обстріли проросійських сепаратистів відкривали у відповідь вогонь. Українська сторона СЦКК поінформувала ОБСЄ про чергові порушення з боку окупаційних військ.

Підконтрольні Росії бойовики "Л/ДНР" за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув боєць ЗСУ, повідомляє пресцентр штабу ООС.

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За даними військових, проросійські сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ з цілого арсеналу озброєння, зокрема — з важкої артилерії і мінометів.

Біля Південного терористи стріляли по бійцях ЗСУ з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в районі Троїцького — з мінометів калібру 82 мм і протитанкових гранатометів.

Вогонь з мінометів калібру 120 мм був зафіксований поруч із Водяним, а в напрямку Тарамчука бойовики з артилерії 122 мм обстрілювали позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру.

З важкої артилерії калібру 152 мм і мінометів 120 мм були зафіксовані обстріли біля Причепилівки, а по позиціях ЗСУ поруч із Луганськом бойовики "Л/ДНР" стріляли з кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі ООС повідомляють, що внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув, пʼятеро отримали поранення, ще один військовослужбовець — бойову травму. Бійців госпіталізували до шпиталю: стан здоровʼя пʼятьох — задовільний, один із захисників України — у важкому стані. На ворожі обстріли бійці ЗСУ відкривали у відповідь вогонь, а українська сторона СЦКК поінформувала представників ОБСЄ про нові порушення з боку терористичних військ.

Протягом 14 липня проросійські сепаратисти один раз порушили режим припинення вогню. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи стріляли по наших позиціях у районі Луганська. Один військовослужбовець ЗСУ був поранений і госпіталізований в лікарню.

Раніше Фокус повідомляв, що боєць ЗСУ загинув на Донбасі 5 липня. Проросійські сепаратисти порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ на Донбасі. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення і були госпіталізовані.

Також Фокус розповідав про смерть 22-річної лейтенантки ЗСУ Карини Шемчук. Молода офіцерка загинула під час виконання службових обовʼязків, а у 22-річної лейтенантки ЗСУ Карини Шемчук на мирній території залишилися батьки.