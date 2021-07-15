В Казахстане испытали турецкую 30-тонную БМП Tulpar (видео)

Разработка продемонстрировала свою мобильность, проходимость, а также возможности вооружения в ходе испытаний.

В Казахстане провели успешные испытания БМП Tulpar турецкой компании Otokar. Об этом сообщает турецкое издание Raily News.

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При проведении тестов бронетехника продемонстрировала мобильность в различных условиях: езда по пруду, лугам и дорогам с уклонами. Помимо подвижности турецкий БМП также продемонстрировал возможности вооружения.

В качестве вооружения использует 30-мм пушка Mizrak-30, разработанная Otokar. Башня БМП включается в себя противотуманные минометы, электрооптическую систему. Вероятно, на испытаниях используется пушка с калибром 30х173, а не натовский 30х166.

БМП Tulpar — многоцелевая платформа, которая может оснащаться различными видами вооружения. Масса бронетехники составляет от 28 до 46 тонн. В десантном отделе может располагаться до 9 военных.

Длина — 7,2 метра

Ширина — 3,45 метра

Высота — 2,1 метра

Двигатель — 700 или 1100 л. с.

Максимальная скорость — 70 км/ч

Запас хода — 500 км.

Напомним, украинские военные успешно испытали БТР-4Е для морпехов в морской стихии.

Ранее сообщалось, что Британия получила партию некачественных БМП Ajax, травмирующие экипажи и слишком шумные. Поставки идут с опозданием, что ставит под угрозу программу перевооружения армии.