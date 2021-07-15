В Казахстане испытали турецкую 30-тонную БМП Tulpar (видео)
Разработка продемонстрировала свою мобильность, проходимость, а также возможности вооружения в ходе испытаний.
В Казахстане провели успешные испытания БМП Tulpar турецкой компании Otokar. Об этом сообщает турецкое издание Raily News.
При проведении тестов бронетехника продемонстрировала мобильность в различных условиях: езда по пруду, лугам и дорогам с уклонами. Помимо подвижности турецкий БМП также продемонстрировал возможности вооружения.
В качестве вооружения использует 30-мм пушка Mizrak-30, разработанная Otokar. Башня БМП включается в себя противотуманные минометы, электрооптическую систему. Вероятно, на испытаниях используется пушка с калибром 30х173, а не натовский 30х166.
БМП Tulpar — многоцелевая платформа, которая может оснащаться различными видами вооружения. Масса бронетехники составляет от 28 до 46 тонн. В десантном отделе может располагаться до 9 военных.
- Длина — 7,2 метра
- Ширина — 3,45 метра
- Высота — 2,1 метра
- Двигатель — 700 или 1100 л. с.
- Максимальная скорость — 70 км/ч
- Запас хода — 500 км.
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