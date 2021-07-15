У Казахстані випробували турецьку 30-тонну БМП Tulpar (відео)

Розробка продемонструвала свою мобільність, прохідність, а також можливості озброєння під час випробувань.

У Казахстані провели успішні випробування БМП Tulpar турецької компанії Otokar. Про це повідомляє турецьке видання Raily News.

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Під час проведення тестів бронетехніка продемонструвала мобільність у різних умовах: їзда по ставку, лугах і дорогах з ухилами. Крім рухливості турецька БМП також продемонструвала можливості озброєння.

Як озброєння використовується 30-мм гармата Mizrak-30, розроблена Otokar. Вежа БМП включається в себе протитуманні міномети, електрооптичні систему. Ймовірно, на випробуваннях використовується гармата з калібром 30х173, а не натівський 30х166.

БМП Tulpar — багатоцільова платформа, яка може оснащуватися різними видами озброєння. Маса бронетехніки становить від 28 до 46 тонн. У десантному відділі може розташовуватися до 9 військових.

Довжина — 7,2 метра

Ширина — 3,45 метра

Висота — 2,1 метра

Двигун — 700 або 1100 л. с.

Максимальна швидкість — 70 км/год

Запас ходу — 500 км.

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