200 км на земле и 300 в воздухе: в РФ представили вертолетный комплекс РЭБ "Рычаг-АВ" (видео)

Средство уже 6 лет используется в российской армии, но теперь его будут поставлять на экспорт.

На российском авиасалоне МАКС-2021 представили экспортный вариант системы радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ-Э", размещающийся на вертолете Ми-8. Об этом сообщает российское "Военное обозрение".

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В российских войсках комплекс используется с 2015 года. Он создан на основе многолучевых антенных решеток, что по заявлениям разработчиков, не имеет аналогов в мире. Теперь средство будут поставлять на иностранные рынки.

Система способна "ослеплять" до 8 радиолокаторов противника одновременно. РЭБ способно не только подавлять ПВО и ПРО, но и прикрывать бомбардировщики от атак истребителей авиации противника. Особенность установки еще и в том, что ее можно устанавливать не только на вертолеты, но и на самолеты, корабли и наземные объекты.

Постановщик помех способен создавать помехи на расстоянии до 200 км на земле и до 300 км в воздухе. Таким образом покрывается площадь в 100 квадратных км вокруг источника. На ней РЭБ также может вести радиотехническую разведку, обнаруживая вражеские источники помех.

[ + – ] Видео с презентации разработки в 2015 году.

Напомним, в РФ презентовали новый истребитель Су-75 The Chekmate. На той же выставке в РФ представили БПЛА с вертикальным взлетом Black Duck.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин написал статью о необычных традиций армий разных стран.