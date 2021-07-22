200 км на землі й 300 у повітрі: в РФ представили вертолітний комплекс РЕБ "Важіль-АВ" (відео)

Засіб вже 6 років використовується в російській армії, але тепер його поставлятимуть на експорт.

На російському авіасалоні МАКС-2021 представили експортний варіант системи радіоелектронної боротьби "Важіль-АВ-Е", що розташовується на вертольоті Мі-8. Про це повідомляє російський "Військовий огляд".

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У російських військах комплекс використовується з 2015 року. Він створений на основі багатопроменевих антенних решіток, що за заявами розробників, не має аналогів у світі. Тепер засіб поставлятимуть на іноземні ринки.

Система здатна "засліплювати" до 8 радіолокаторів противника одночасно. РЕБ здатна не тільки придушувати ППО і ПРО, а й прикривати бомбардувальники від атак винищувачів авіації противника. Особливість установки ще й у тому, що її можна встановлювати не тільки на вертольоти, але й на літаки, кораблі та наземні обʼєкти.

Постановник перешкод здатний створювати перешкоди на відстані до 200 км на землі й до 300 км у повітрі. Так покривається площа в 100 квадратних кілометрів навколо джерела. На ній РЕБ також може вести радіотехнічну розвідку, фіксуючи ворожі джерела перешкод.

[ + – ] Відео з презентації розробки в 2015 році.

Нагадаємо, в РФ презентували новий винищувач Су-75 The Chekmate. На тій же виставці в РФ представили БПЛА з вертикальним зльотом Black Duck.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав статтю про незвичайні традиції армій різних країн.