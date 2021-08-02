Штурм, зачистка и захват здания: бойцы 81 бригады на учениях (фото)

Сценарии, отработанные на учениях, отражают реальные боевые задачи во время операций в условиях городской застройки.

Военнослужащие 81 отдельной аэромобильной бригады оттачивают свои навыки на очередных учения. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

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Бойцы отрабатывают технику штурму, зачистку здания от условных врагов. Как подчеркивают в публикации, зачистка и захват зданий — это основные задания во время ведения наступательных действий в условиях населенного пункта. Эта задача выполнялась при помощи "лазертага", который позволяет имитировать попадание по бойцам лазером.

Фото: Facebook / 81 отдельная аэромобильная бригада

"Личный состав, который принимал участие в занятии, проявил уверенность, слаженность действий и высокий уровень подготовки", — указывают в пресс-службе.

Фото: Facebook / 81 отдельная аэромобильная бригада Фото: Facebook / 81 отдельная аэромобильная бригада Фото: Facebook / 81 отдельная аэромобильная бригада

81-ая отдельная аэромобильная бригада создана в 2014 году. Место базирования — Краматорск, что в Донецкой области. Первый бой для военных был в 2014-2015 годах во время обороны Донецкого аэропорта и близлежащей территории. Среди военных есть трое Героев Украины, погибших в боях за ДАП.

Напомним, бойцы 95 бригады провели масштабные учения с беспарашютным десантированием, атакой с флангов, а также заходом в тылы условного врага.

Ранее в Грузии начались учения Agile Spirit с Украиной и странами НАТО. Ранее летчики ВВС провели учения, которым "препятствовали активисты".