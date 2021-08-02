Штурм, зачистка и захват здания: бойцы 81 бригады на учениях (фото)
Сценарии, отработанные на учениях, отражают реальные боевые задачи во время операций в условиях городской застройки.
Военнослужащие 81 отдельной аэромобильной бригады оттачивают свои навыки на очередных учения. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.
Бойцы отрабатывают технику штурму, зачистку здания от условных врагов. Как подчеркивают в публикации, зачистка и захват зданий — это основные задания во время ведения наступательных действий в условиях населенного пункта. Эта задача выполнялась при помощи "лазертага", который позволяет имитировать попадание по бойцам лазером.
"Личный состав, который принимал участие в занятии, проявил уверенность, слаженность действий и высокий уровень подготовки", — указывают в пресс-службе.
81-ая отдельная аэромобильная бригада создана в 2014 году. Место базирования — Краматорск, что в Донецкой области. Первый бой для военных был в 2014-2015 годах во время обороны Донецкого аэропорта и близлежащей территории. Среди военных есть трое Героев Украины, погибших в боях за ДАП.
Напомним, бойцы 95 бригады провели масштабные учения с беспарашютным десантированием, атакой с флангов, а также заходом в тылы условного врага.
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