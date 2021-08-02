Штурм, зачистка та захоплення будівлі: бійці 81 бригади на навчаннях (фото)
Сценарії, відпрацьовані на навчаннях, відображають реальні бойові завдання під час операцій в умовах міської забудови.
Військовослужбовці 81 окремої аеромобільної бригади відточують свої навички на чергових навчаннях. Про це повідомляє пресслужба бригади в Facebook.
Бійці відпрацьовують техніку штурму, зачистки будівлі від умовних ворогів. Як підкреслюють у публікації, зачистка та захоплення будівель — це основні завдання під час ведення наступальних дій в умовах населеного пункту. Це завдання виконувалася за допомогою "лазертагу", який дозволяє імітувати потрапляння по бійцям лазером.
"Особовий склад, який брав участь у занятті, проявив упевненість, злагодженість дій і високий рівень підготовки", — вказують у пресслужбі.
81-ша окрема аеромобільна бригада створена в 2014 році. Місце базування — Краматорськ, що в Донецькій області. Перший бій для військових був у 2014-2015 роках під час оборони Донецького аеропорту та прилеглої території. Серед військових є троє Героїв України, які загинули в боях за ДАП.
Нагадаємо, бійці 95 бригади провели масштабні навчання з безпарашутного десантування, атакою з флангів, а також заходом у тили умовного ворога.
Раніше в Грузії розпочалися навчання Agile Spirit із Україною та країнами НАТО. Раніше льотчики ВПС провели навчання, яким "перешкоджали активісти".