"Убить или захватить" британский SAS прибыл в район, откуда ударили по танкеру дроном-камикадзе
"Иран — это не только проблема Израиля, но и экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, от которых страдает весь мир", — заявил министр обороны Британии.
Британские специалисты SAS и коммандос Special Boat Service прибыли на Средний Восток, где будет проведена операция по уничтожению или захвату боевиков, атаковавшие танкер. В результате атаке был убит британский сотрудник службы безопасности и член экипажа из Румынии. Об этом сообщает The Mirror.
Ныне британское командование разрабатывает планы нанесения удара против поддерживаемой Ираном террористической группы, атаковавшая судно MV Mercer Street. Израильской разведке удалось определить предполагаемый район запуска дронов-камикадзе.
Издание со ссылкой на военных сообщает, что операция будет выполнена совместно с американскими военными. Вчера, 2 августа, большая группа британских спецназовцев и регулярных войск поддержки прибыла в регион для проведения операции.
Предполагается, что к миссии подключат несколько десятков членов самых элитных британских спецподразделений. В операции будут задействованы специалисты по радиоэлектронной борьбе, группа беспилотников и сами бойцы.
"Наступил переломный момент, когда действия Ирана больше не могут продолжаться. Британский спецназ уже некоторое время обеспокоен захватом заложников на море, но явно намерен занять более агрессивную позицию в отношении ставленников Ирана", — рассказал бывший офицер британской разведки изданию.Важно
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран "должен столкнуться с последствиями" своих действий в самом строгом варианте. Разведка предполагает, что атаковав корабль, иранские силовики тестировали новый БПЛА.
"Иран — это не только проблема Израиля, но и экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, от которых страдает весь мир. Мы никогда не будем молчать перед лицом иранского терроризма, который также вредит свободе судоходства", — заявил министр обороны Великобритании Доминик Рааб.
Напомним, в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики.
Позднее США и Британия обвинили Иран в атаке на танкер дронами-камикадзе.