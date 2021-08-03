"Убить или захватить" британский SAS прибыл в район, откуда ударили по танкеру дроном-камикадзе

"Иран — это не только проблема Израиля, но и экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, от которых страдает весь мир", — заявил министр обороны Британии.

Британские специалисты SAS и коммандос Special Boat Service прибыли на Средний Восток, где будет проведена операция по уничтожению или захвату боевиков, атаковавшие танкер. В результате атаке был убит британский сотрудник службы безопасности и член экипажа из Румынии. Об этом сообщает The Mirror.

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Ныне британское командование разрабатывает планы нанесения удара против поддерживаемой Ираном террористической группы, атаковавшая судно MV Mercer Street. Израильской разведке удалось определить предполагаемый район запуска дронов-камикадзе.

Издание со ссылкой на военных сообщает, что операция будет выполнена совместно с американскими военными. Вчера, 2 августа, большая группа британских спецназовцев и регулярных войск поддержки прибыла в регион для проведения операции.

Предполагается, что к миссии подключат несколько десятков членов самых элитных британских спецподразделений. В операции будут задействованы специалисты по радиоэлектронной борьбе, группа беспилотников и сами бойцы.

"Наступил переломный момент, когда действия Ирана больше не могут продолжаться. Британский спецназ уже некоторое время обеспокоен захватом заложников на море, но явно намерен занять более агрессивную позицию в отношении ставленников Ирана", — рассказал бывший офицер британской разведки изданию.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран "должен столкнуться с последствиями" своих действий в самом строгом варианте. Разведка предполагает, что атаковав корабль, иранские силовики тестировали новый БПЛА.

"Иран — это не только проблема Израиля, но и экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, от которых страдает весь мир. Мы никогда не будем молчать перед лицом иранского терроризма, который также вредит свободе судоходства", — заявил министр обороны Великобритании Доминик Рааб.

Напомним, в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики.

Позднее США и Британия обвинили Иран в атаке на танкер дронами-камикадзе.