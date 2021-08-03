"Убити або захопити" британський SAS прибув у район, звідки вдарили по танкеру дроном-камікадзе

"Іран — це не тільки проблема Ізраїлю, але й експортер тероризму, руйнувань і нестабільності, від яких страждає весь світ", — заявив міністр оборони Британії.

Британські фахівці SAS і коммандос Special Boat Service прибутку на Середній Схід, де буде проведена операція зі знищення або захоплення бойовиків, які атакували танкер. У результаті атаки був убитий британський співробітник служби безпеки і член екіпажу з Румунії. Про це повідомляє The Mirror.

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Нині британське командування розробляє плани нанесення удару проти підтримуваної Іраном терористичної групи, що атакувала судно MV Mercer Street. Ізраїльській розвідці вдалося визначити ймовірний район запуску дронів-камікадзе.

Видання з посиланням на військових повідомляє, що операція буде виконана спільно з американськими військовими. Учора, 2 серпня, велика група британських спецпризначенців і регулярних військ підтримки прибула в регіон для проведення операції.

Передбачається, що до місії підключать кілька десятків членів найбільш елітних британських спецпідрозділів. В операції будуть залучені фахівці з радіоелектронної боротьби, група безпілотників і самі бійці.

"Настав переломний момент, коли дії Ірану більше не можуть тривати. Британський спецназ уже деякий час стурбований захопленням заручників на морі, але явно має намір зайняти більш агресивну позицію щодо ставлеників Ірану", — розповів колишній офіцер британської розвідки виданню.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Іран "повинен мати справу з наслідками" своїх дій у найбільш суворому варіанті. Розвідка припускає, що атакувавши корабель, іранські силовики тестували новий БПЛА.

"Іран — це не тільки проблема Ізраїлю, але й експортер тероризму, руйнувань і нестабільності, від яких страждає весь світ. Ми ніколи не будемо мовчати перед обличчям іранського тероризму, який також шкодить свободі судноплавства", — заявив міністр оборони Великобританії Домінік Рааб.

Нагадаємо, у північній частині Індійського океану була здійснена атака на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припустили, що за атакою можуть стояти військові Іранської Республіки.

Пізніше США і Британія звинуватили Іран в атаці на танкер дронами-камікадзе.