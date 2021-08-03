"Целились в министра обороны": в столице Афганистана подорвали машину (видео)

Взрыв произошел в правительственном квартале Кабула, где находится резиденция президента, диппредставительства, а также офисы многих СМИ.

В Кабуле произошел взрыв. Начиненная взрывчаткой машина, взорвалась недалеко от дома министра обороны Афганистана Бисмилла Хана. Об этом сообщает Reuters.

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Мощный взрыв произошел сегодня, 3 июля, возле зданий дипломатических представителей. В районе находятся много правительственных зданий, президентский палац, а также ряд офисов международных СМИ и агенств помощи.

На данный момент ни одна из группировок террористов не взяла на себя ответственность за подрыв. После прозвучавшего взрыва, рядом с местом происшествия силы безопасности открыли огонь по неизвестным. Вероятно в одно из зданий проникли или попытались проникнуть боевики.

Информации о пострадавших от взрыва нет.

Напомним, Талибан ведет ожесточенные бои за контроль трех ключевых городов Афганистана — Кандагар, Герат и Лашкаргах.

Отметим, в США пригрозили талибам, что если они захватят власть, то Афганистан станет "государством-изгоем". Также американские ВВС продолжат авиаудары по Афганистану даже после вывода всех войск.