"Цілилися в міністра оборони": у столиці Афганістану підірвали машину (відео)

Вибух стався в урядовому кварталі Кабула, де розташована резиденція президента, диппредставництва, а також офіси багатьох ЗМІ.

У Кабулі стався вибух. Начинена вибухівкою машина вибухнула недалеко від будинку міністра оборони Афганістану Бісмілля Хана. Про це повідомляє Reuters.

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Потужний вибух стався сьогодні, 3 липня, біля будівель дипломатичних представників. У районі розташовані багато урядових будівель, президентський палац, а також ряд офісів міжнародних ЗМІ і агентств допомоги.

Наразі жодне з угрупувань терористів не взяло на себе відповідальність за підрив. Після прозвучав вибух, поруч з місцем події сили безпеки відкрили вогонь по невідомих. Ймовірно, в одну з будівель проникли або спробували проникнути бойовики.

Інформації про постраждалих від вибуху немає.

Нагадаємо, Талібан веде запеклі бої за контроль над трьома ключовими містами Афганістану — Кандагар, Герат і Лашкаргах.

Зазначимо, у США пригрозили талібам, що якщо вони захоплять владу, то Афганістан стане "державою-ізгоєм". Також американські ВПС продовжать авіаудари по Афганістану навіть після виведення всіх військ.