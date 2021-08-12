Истребитель США впервые уничтожил БПЛА при помощи инфракрасной системы наведения (видео)

Командование ВВС США хочет оборудовать этой системой свой воздушный флот для противостояния российским и китайским стелс-самолетам.

Американский истребитель F-15C Eagle впервые сбил беспилотный летательный аппарат при помощи модифицированной ракеты класса "воздух-воздух" Raytheon AIM-120 Advanced Medium-Range Air-Air Missile (AMRAAM) и датчиков инфракрасной системы наведения (IRST). Такие датчики планируют использовать в ВВС США для противостояния малозаметным самолетам России и Китая. Об этом сообщает портал Defense Express.

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Испытания подвесной прицельно-разведывательной IRST-системы Legion Pod block 1.5 состоялись в минувший четверг, 5 августа, на авиабазе Эглин во Флориде. Этот аппарат был произведен американской корпорацией Lockheed Martin.

[ + – ] Систему наведения Legion Pod разработала компания Lockheed Martin

Система устанавливается на стелс-истребители, спроектированные таким образом, чтобы их было как можно труднее заметить при помощи только одного радара. Этот IRST-аппарат использует два пассивных датчика, которые не передают сигналы и таким образом не раскрывают местонахождение истребителя.

В ходе отработки удара система Legion Pod работала вместе с радаром электронного сканирования APG-63v3 от компании Raytheon для передачу данных о местонахождении беспилотника QF-16 на ракету AIM-120.

[ + – ] Система наведения IRST на истребителе F-15C Eagle

"Это успешное испытание ракеты в реальных условиях имеет большое значение, так как F-15 с ракетой AIM-120 и IRST позволяет нам осуществлять выявление, отслеживание, целеуказание, применение оружия и проверку перехвата вне зависимости от энергии радара. Он также нечувствителен к радиочастотным помехам или стелс-технологиям цели", — утверждает начальник отдела вооружений и тактики 85-й испытательной и оценочной эскадрильи, майор Брайан Дэвис.

[ + – ] Испытания IRST-системы на истребителе F-15C

Напомним, ранее французская компания Nexter показала ролик, в котором самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar уничтожает российский танк Т-72Б3, который есть на вооружении в армии РФ.

Тем временем в России продолжаются работы по изготовлению нового боевого беспилотника С-70 "Охотник", который, по словам руководства "Ростеха", будет превосходить зарубежные аналоги "по ряду характеристик". Завершение производства ожидается к началу 2022 года.