Винищувач США вперше знищив БПЛА за допомогою інфрачервоної системи наведення (відео)

Командування ВПС США хоче обладнати цією системою свій повітряний флот для протистояння російським і китайським стелс-літакам.

Американський винищувач F-15C Eagle уперше збив безпілотний літальний апарат за допомогою модифікованої ракети класу "повітря-повітря" Raytheon AIM-120 Advanced Medium-Range Air-Air Missile (AMRAAM) і датчиків інфрачервоної системи наведення (IRST). Такі датчики планують використовувати у ВПС США для протистояння малопомітним літакам Росії і Китаю. Про це повідомляє портал Defense Express.

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Випробування підвісної прицільно-розвідувальної IRST-системи Legion Pod block 1.5 відбулися в минулий четвер, 5 серпня, на авіабазі Еглін у Флориді. Цей апарат був вироблений американською корпорацією Lockheed Martin.

[ + – ] Систему наведення Legion Pod розробила компанія Lockheed Martin

Система встановлюється на стелс-винищувачі, спроєктовані так, щоб їх було якомога важче помітити за допомогою тільки одного радара. Цей IRST-апарат використовує два пасивні датчики, які не передають сигнали і так не розкривають місцезнаходження винищувача.

У процесі відпрацювання удару система Legion Pod працювала разом із радаром електронного сканування APG-63v3 від компанії Raytheon для передавання даних про місцезнаходження безпілотника QF-16 на ракету AIM-120.

[ + – ] Система наведення IRST на винищувачі F-15C Eagle

"Це успішне випробування ракети в реальних умовах має велике значення, оскільки F-15 із ракетою AIM-120 та IRST дозволяє нам здійснювати виявлення, відстеження, цілевказування, застосування зброї і перевірку перехоплення незалежно від енергії радара. Він також нечутливий до радіочастотних перешкод або стелс-технологій цілі", — стверджує начальник відділу озброєнь і тактики 85-ї випробувальної та оціночної ескадрильї, майор Браян Девіс.

[ + – ] Випробування IRST-системи на винищувачі F-15C

Нагадаємо, раніше французька компанія Nexter показала ролик, в якому самохідна артилерійська установка (САУ) Caesar знищує російський танк Т-72Б3, який є на озброєнні в армії РФ.

Тим часом у Росії тривають роботи з виготовлення нового бойового безпілотника С-70 "Мисливець", який, за словами керівництва "Ростеху", перевершуватиме закордонні аналоги "за низкою характеристик". Завершення виробництва очікується до початку 2022 року.