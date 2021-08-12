США эвакуируют сотрудников из своего посольства в Кабуле, – Reuters

Для безопасности перемещения служащих посольства задействуют американских военных.

Государственный департамент США объявит о переводе "значительного числа" сотрудников своего посольства в Кабуле, в связи с тем, что боевики радикального движения "Талибан" быстро "набирают обороты" в Афганистане, сообщает в четверг, 12 августа Reuters со ссылкой на трех представителей Госдепа США.

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На условиях анонимности официальные лица заявили, что американские военные помогут с ожидаемым перемещением, что является стандартной практикой в ​​зонах конфликтов может привести к временному размещению некоторых дополнительных военных сил в стране, даже в условия того, что Вашингтон выводит свои войска из Афганистана.

На данный момент неясно, будут ли сотрудники посольства переведены куда-либо в Кабул или за пределы страны.

Отмечается, что этот шаг – один из самых значительных признаков обеспокоенности администрации президента Джо Байдена ситуацией в области безопасности и неспособностью афганского правительства защитить ключевые города страны.

На сегодняшний день в посольстве США в Кабуле находятся порядка 1 400 сотрудников.

Растущее насилие в Афганистане и стремительное наступление талибов побудили США призвать своих граждан немедленно покинуть страну.

Согласно оценке американской разведки, талибы могут изолировать Кабул в течение 30 дней и захватить его через три месяца.

Напомним, по состоянию на 13 июля 2021 года США вывели из Афганистана 95% своих войск.

При этом, 26 июля Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что США будут продолжать авиаудары с воздуха в поддержку сил правительства в борьбе с Талибаном.

Отметим, талибы заявляют о необходимости смены правительства для перемирия в Афганистане.

Первым условием для перемирия боевики называли освобождение и амнистию 7000 заключенных в Афганистане.