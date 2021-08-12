США евакуюють співробітників зі свого посольства в Кабулі, — Reuters
Для безпеки переміщення службовців посольства задіють американських військових.
Державний департамент США оголосить про переведення "значного числа" співробітників свого посольства в Кабулі, через те, що бойовики радикального руху "Талібан" швидко "набирають обертів" в Афганістані, повідомляє у четвер, 12 серпня Reuters з посиланням на трьох представників Держдепу США.
На умовах анонімності офіційні особи заявили, що американські військові допоможуть з очікуваним переміщенням, що є стандартною практикою в зонах конфліктів і може призвести до тимчасового розміщення деяких додаткових військових сил в країні, навіть за умови того, що Вашингтон виводить свої війська з Афганістану.
Наразі неясно, чи будуть співробітники посольства переведені кудись в Кабул або за межі країни.
Зазначається, що цей крок — одна з найзначніших ознак стурбованості адміністрації президента Джо Байдена ситуацією у сфері безпеки і нездатністю афганського уряду захистити ключові міста країни.
На сьогодні в посольстві США в Кабулі перебувають близько 1 400 співробітників.
Зростаюче насильство в Афганістані і стрімкий наступ талібів спонукали США закликати своїх громадян негайно залишити країну.
Згідно з оцінкою американської розвідки, таліби можуть ізолювати Кабул протягом 30 днів і захопити його через три місяці.
Нагадаємо, станом на 13 липня 2021 року США вивели з Афганістану 95% своїх військ.
При цьому, 26 липня Глава Центрального командування США Кеннет Маккензі заявив, що США продовжуватимуть авіаудари з повітря на підтримку сил уряду у боротьбі з Талібаном.
Зазначимо, таліби заявляють про необхідність зміни уряду для перемир'я в Афганістані.
Першою умовою для перемир'я бойовики називали звільнення і амністію 7000 ув'язнених в Афганістані.