США евакуюють співробітників зі свого посольства в Кабулі, — Reuters

Для безпеки переміщення службовців посольства задіють американських військових.

Державний департамент США оголосить про переведення "значного числа" співробітників свого посольства в Кабулі, через те, що бойовики радикального руху "Талібан" швидко "набирають обертів" в Афганістані, повідомляє у четвер, 12 серпня Reuters з посиланням на трьох представників Держдепу США.

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На умовах анонімності офіційні особи заявили, що американські військові допоможуть з очікуваним переміщенням, що є стандартною практикою в зонах конфліктів і може призвести до тимчасового розміщення деяких додаткових військових сил в країні, навіть за умови того, що Вашингтон виводить свої війська з Афганістану.

Наразі неясно, чи будуть співробітники посольства переведені кудись в Кабул або за межі країни.

Зазначається, що цей крок — одна з найзначніших ознак стурбованості адміністрації президента Джо Байдена ситуацією у сфері безпеки і нездатністю афганського уряду захистити ключові міста країни.

На сьогодні в посольстві США в Кабулі перебувають близько 1 400 співробітників.

Зростаюче насильство в Афганістані і стрімкий наступ талібів спонукали США закликати своїх громадян негайно залишити країну.

Згідно з оцінкою американської розвідки, таліби можуть ізолювати Кабул протягом 30 днів і захопити його через три місяці.

Нагадаємо, станом на 13 липня 2021 року США вивели з Афганістану 95% своїх військ.

При цьому, 26 липня Глава Центрального командування США Кеннет Маккензі заявив, що США продовжуватимуть авіаудари з повітря на підтримку сил уряду у боротьбі з Талібаном.

Зазначимо, таліби заявляють про необхідність зміни уряду для перемир'я в Афганістані.

Першою умовою для перемир'я бойовики називали звільнення і амністію 7000 ув'язнених в Афганістані.