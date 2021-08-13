В захваченном Герате талибы катаются на каруселях и машинках в парке (фото)

У боевиков есть на это время, поскольку правительственные силы Афганистана или переходят на их сторону, либо же спасаются бегством.

Несмотря на продолжение военного конфликта в Афганистане, боевики радикальной группировки "Талибан" находят время и для развлечений.

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Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых видно, как они проводят время в Центральном парке культуры и отдыха города Герат.

На одном из снимков талибы катаются на машинках, делая при этом сэлфи на память.

[ + – ] Талибы на машинках

На другом — стоят возле карусели, причем один из трех боевиков уже расположился на сиденьи аттракциона, по виду напоминающем большую чашку.

[ + – ] Талибы на карусели

Напомним, в четверг, 12 августа боевики "Талибан" захватили главный штаб полиции в третьем по величине городе Афганистана Герате. При этом, сопротивления талибам со стороны правительственных сил в городе не было.

Также известно, что боевики "Талибан" заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

В пятницу, 13 августа появилась информация, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех в целях личной безопасности бежал в соседний Таджикистан.