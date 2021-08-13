У захопленому Гераті таліби катаються на каруселях та машинках у парку (фото)

У бойовиків є на це час, оскільки урядові сили Афганістану або переходять на їхній бік, або ж рятуються втечею.

Незважаючи на продовження військового конфлікту в Афганістані, бойовики радикального угрупування "Талібан" знаходять час і для розваг.

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Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін опублікував у своєму Telegram-каналі фотографії, на яких видно, як вони проводять час у Центральному парку культури та відпочинку міста Герат.

На одному зі знімків таліби катаються на машинках, роблячи при цьому селфі на пам'ять.

[ + – ] Таліби на машинках

На іншому — стоять біля каруселі, причому один із трьох бойовиків вже розташувався на сидінні атракціону, який на перший погляд нагадує велику чашку.

[ + – ] Таліби на каруселі

Нагадаємо, у четвер, 12 серпня, бойовики "Талібан" захопили головний штаб поліції в третьому за величиною місті Афганістану Гераті. При цьому, опору талібів із боку урядових сил у місті не було.

Також відомо, що бойовики "Талібан" зайняли друге за величиною місто Афганістану Кандагар.

У п'ятницю, 13 серпня з'явилася інформація, що віце-президент Афганістану Амрулла Салех у цілях особистої безпеки втік у сусідній Таджикистан.